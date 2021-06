Coût, transformation, tourisme... Quel avenir pour les stations de ski en Haute-Garonne ?

Le visage des trois stations de ski haut-garonnaise va quelque peu changer dans les années à venir. En cause, le dérèglement climatique et l'investissement du Conseil départemental de Haute-Garonne pour pérenniser le tourisme et l'économie locale. Mais à quel prix ?