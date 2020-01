Coutances Mer et Bocage espère développer l'utilisation de l'énergie solaire

Coutances, France

Coutances Mer et Bocage veut inciter les habitants, les entreprises et les collectivités de son territoire à investir dans le solaire et à réduire leur facture d'électricité. La collectivité s'est rapproché de la société In sun we trust, pour mettre en place un cadastre solaire. C'est un outil qui permet de savoir quel est le potentiel solaire des toitures de tous les bâtiments du territoire, c'est à dire concrètement, de savoir si ca vaut le coup d'y installer des panneaux photovoltaïques pour produire de l'électricité.

Il s'agit d'un site internet sur lequel il suffit de rentrer son adresse et aussitôt apparaissent un plan de la toiture, le nombre de mètres carrés qui peuvent être couvert, le coût moyen de l'installation de ces panneaux photovoltaïques et ce que ca peut rapporter si on revend l'intégralité de l'électricité produite mais aussi si on en garde une partie pour faire fonctionner ses propres appareils électriques, son chauffage notamment et qu'on revend uniquement le surplus.

C'est basé sur des données fiables, celle de Météofrance et de la Nasa, assure Cécile Holman, chargée de mission à Coutances mer et bocage. C'est aussi un moyen de lutter contre les arnaques qui se multiplient dans le secteur des panneaux photovoltaïques car vous avez une vraie idée du coût de l'installation et de ce ca peut rapporter sur 20 ou 25 ans.

L'objectif c'est d'augmenter la production d'énergies renouvelables sur le territoire de Coutances Mer et Bocage. Elle est de 12% aujourd'hui mais devra être de 32% d'ici 2030, selon la loi de transition énergétique.

Sur ce cadastre solaire, vous pouvez faire des simulations à partir de votre adresse postale. - In Sun We Trust

C'est la troisième intercommunalité à se lancer dans la Manche, après Cote-Ouest-Centre-Manche et la Baie du Cotentin.

Pour réaliser une simulation, c'est ici : https://coutancesmeretbocage.insunwetrust.solar Et pour plus d'information sur les entreprises qui réalisent ces travaux, vous pouvez contacter "Les 7 vents", l'espace info énergie de la Manche au 02 33 19 00 10.