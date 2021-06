Covid-19 : à Saint-Malo, la ville collecte et recycle des masques usagés

A Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), la ville met en place 20 containers en carton pour récupérer et recycler les masques. Différents sites ont été retenus. Ces containers peuvent recevoir chacun de 300 à 350 masques, aussi bien chirurgicaux et que de type FFP2, FFP3 et en tissus.