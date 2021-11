Covid-19 : confinement, vaccination, pass... Quelles sont les nouvelles mesures prises en Europe ?

En Europe, la cinquième vague a bel et bien commencé. Le nombre de cas de contaminations par le Covid-19 flambe à nouveau. L'Autriche confine les non-vaccinés, les Pays-bas réinstaurent le couvre-feu, on fait le point sur les mesures mises en place cette semaine pour faire face à la cinquième vague.

Les signes sont là, la cinquième vague de l'épidémie de Covid-19 déferle sur l'Europe. Alors que le protocole sanitaire se renforce dans les établissements scolaires français ce 15 novembre, en Europe, de nombreux pays prennent des mesures plus contraignantes. Petit tour d'horizon des restrictions sanitaires mises en place ces derniers jours.

Plusieurs pays d'Europe font aujourd'hui face à une hausse spectaculaire du nombre de contaminations au Covid-19. Une situation jugée "très inquiétante" dans dix pays par l'agence européenne chargée des maladies. Durant les sept derniers jours, quelque 2.125.775 cas ont été recensés soit 303.682 par jour en moyenne, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles. C'est 13% de plus que la semaine précédente. La Russie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Turquie et l'Ukraine représentent à eux seuls plus de 50% des nouveaux cas hebdomadaires européens.

Autriche : un confinement pour les non-vaccinés et vaccination pour les plus de 5 ans

Dès lundi, un confinement est imposé aux personnes non-vaccinées (ou ne disposant pas d'un certificat d'anticorps) dans les régions de la Haute-Autriche (dans le nord du pays) et celle de Salzbourg, parmi les plus affectées. Les non-vaccinés n'auront plus le droit de quitter leur domicile sauf pour faire leurs courses, du sport ou pour des soins médicaux, a annoncé le chancelier autrichien, Alexander Schallenberg, lors d'une conférence de presse vendredi 12 novembre. La mesure pourrait être étendue au niveau national, mais doit d'abord recevoir l'aval du Parlement, dimanche 14 novembre.

C'est une première en Europe, les enfants de 5 ans et plus pourront bénéficier du vaccin Pfizer-BioNTech, alors que l'Agence européenne des médicaments n'a pas encore donné son aval à la vaccination des moins de 12 ans. Enfin, le pays a décidé d'une obligation vacinale des personnels soignants à l'image de la France.

Pays-Bas : retour du couvre-feu et pass sanitaire à l'entrée des lieux de loisirs

Ce samedi, les Néérlandais ont retrouvé les contraintes du couvre-feu. Les bars, les restaurants et les magasins essentiels tels que les supermarchés devront fermer à 20h00 et les magasins non essentiels à 18h00.

Les citoyens néerlandais sont appelés à ne pas accueillir plus de quatre personnes chez eux et à faire du télétravail, "sauf si cela n'est vraiment pas possible". Les manifestations publiques sont supprimées et les matchs de football seront joués à huis clos, y compris le match de qualification pour la Coupe du monde qui opposera les Pays-Bas et la Norvège la semaine prochaine. Les écoles restent toutefois ouvertes et les sorties hors du domicile sont autorisées.

Après cette période de trois semaines, le gouvernement s'apprête à prendre des mesures visant plus spécifiquement les non-vaccinés. L'accès aux lieux de restauration et de loisirs pourrait être réservé aux seules personnes vaccinées ou guéries du Covid. Le test négatif au Covid ne pourra plus servir de laissez-passer.

Allemagne : le test n'est plus valable pour le pass sanitaire dans certains États

Angela Merkel a appelé samedi à "un effort national" pour endiguer la cinquième vague épidémique de Covid-19, en appelant notamment les derniers réfractaires à se faire vacciner, mais aucune mesure nationale n'a toutefois été prise.

Des mesures sont en revanche prise au niveau des régions et des villes. A compter de lundi 15 novembre, un test négatif au Covid ne sera plus suffisant à Berlin pour accéder aux restaurants (en dehors des terrasses), aux bars, aux salles de sport et aux salons de coiffure. Il faudra impérativement une preuve de vaccination ou de guérison du Covid. Ce type de dispositif est déjà entré en vigueur cette semaine en Saxe, Etat-région situé en ex-RDA, où le taux de vaccination est très inférieur à la moyenne nationale.

Norvège : les communes peuvent imposer un pass sanitaire localement

La Norvège, qui avait levé toutes ses restrictions à la fin septembre, fait marche arrière. Le gouvernement a annoncé, vendredi 12 novembre, qu'il allait autoriser les communes à avoir recours au pass sanitaire.

Les membres du personnel de santé non vaccinés devront ainsi se faire tester deux fois par semaine et porter le masque. Les cas contacts non vaccinés de plus de 18 ans sont sommés de se faire tester à partir du 16 novembre.