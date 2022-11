Crash d'un Mirage près de Luxeuil : l'armée doit rendre "un terrain complètement dépollué"

L'heure est à la dépollution près de Luxeuil sur le site du crash d'un Mirage 2000-5. L'avion s'est écrasé jeudi 3 novembre en milieu de journée. Sur les photos révélées, ce mardi 8 novembre, par la gendarmerie de l'air (ci-dessus et ci-dessous), l'avion apparaît juste à côté d'un chemin forestier. La zone boisée abimée semble peu étendue. Le pilote s'était éjecté seulement quelques secondes avant le crash pour diriger au mieux son appareil vers un endroit sans risque.

La zone est toujours surveillée et interdite d'accès au public. Les enquêtes continuent et l'armée assure tout faire pour éviter la pollution de l'environnement. "Les premières mesures ça a été de placer des boudins absorbants pour éviter une éventuelle pollution", explique la colonelle Anne Labadie qui dirige la base aérienne 116 de Luxeuil-Saint-Sauveur.

Une autre vue aérienne de la zone du crash du mirage 2000-5 survenu le 3 novembre. © Radio France - Gendemerie de l'air

Même si cet avion revenait de mission et n'avait presque plus de carburant, il contenait aussi de l'hydraulique et des bombonnes d'oxygène. Le pilote avait pris le soin de larguer son réservoir vide juste avant l'impact. "On a prélevé le carburant qu'il restait dans l'épave", précise Anne Labadie. L'objectif est de limiter au maximum les fuites qu'il pourrait y avoir lorsque l'engin va être déplacé. "On s'assure à chaque étape post-accident de minimiser les risques et dans tous les cas de rendre un terrain qui soit complètement dépollué", affirme la colonelle Abadie.

Une surveillance accrue des sols et de l'eau

Ensuite, le sol va être analysé par une entreprise spécialisée pour vérifier qu'il n'est pas pollué. "Les terres vont être enlevées par des engins de chantier, puis acheminées dans des véhicules totalement étanches vers des centres de retraitement", détaille Jacques Deshayes, maire de Saint-Sauveur et chef du Bureau maîtrise des risques de la base. La terre sera remplacée à l'endroit du crash. L'élu compare ce type de pollution à celle laissée par un camion lors d'un accident de la route.

Ce processus va prendre plusieurs semaines pour s'assurer de rendre ce coin de nature sans aucune pollution. Dans le même temps, l'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté surveille de près l'état des nappes phréatiques pour s'assurer qu'il n'y ait aucune contamination. Aux dernières nouvelles, il n'y avait aucune trace de pollution.