Création d'une agence bretonne de la biodiversité

Région Bretagne, France

Le bureau et le président sont élus ce mardi à Brest : L'agence bretonne de la biodiversité est créée dans les locaux de la région à Brest. Sylvie Detoc, sa directrice estime qu'elle "va compléter et être le creuset de toutes les actions qui travaillent sur le sujet. On s'est mis d'accord avec la région pour constituer cet établissement qui va être un _bonus au service de la biodiversité_. Il y a les associations de protection de la nature, mais aussi les collectivités qui prennent les décisions sur l'aménagement du territoire, les scientifiques qui connaissent le sujet et les usagers et les entreprises. On met tout le monde autour de la table pour travailler. Il y aussi des représentants des fédérations de chasse et de pêche."

"En Bretagne, on a l'habitude de la concertation"

Concilier chasseurs, écologistes, services de l'Etat, un vœu pieux ? "Ce n'est jamais simple d'arriver à une plan d'action commun", concède la directrice régionale de l'agence bretonne de biodiversité. "Mais en Bretagne on a l'habitude de la concertation, on le fait depuis des décennies sur la problématique de l'eau. Pour s'en sortir et avancer ensemble, pour que la Bretagne soit plus résiliente demain sur la problématique du changement climatique."

"La loi biodiversité de 2016 a créé l'agence française et la possibilité pour les régions d'en être le chef de file et de s'associer avec l'office français pour créé de nouveaux établissements."

Accélérer les choses

"On veut accélérer les choses. De mettre en mouvement tous les gens qui ont déjà fait mais qui vont aller plus vite grâce aux synergies. On va mettre en réseau ceux qui se mobilisent, aller dans les écoles, faire de la formation."