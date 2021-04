Création d'une brigade environnement à Dax

C'était une promesse de campagne de Julien Dubois, maire de Dax depuis mars 2020. Depuis le 1er avril, quatre agents assermentés patrouillent dans le centre ville et les quartiers de Dax. Il s'agit d'agents communaux redéployés, désormais rattachés au Pôle Tranquillité publique. Les missions de la brigade de l'environnement sont complémentaires de celle de la Police municipale. Elle est notamment chargée de lutter contre la prolifération des graffitis, des dépôts sauvages et des déjections canines.

"Il y avait besoin sur Dax de retrouver plus de propreté et de qualité de vie, explique le maire, parce que Dax est une ville qui doit être plaisante pour ses habitants mais qui a aussi son côté touristique et thermal. On doit être encore plus exigeant que d'autres villes".

Les conflits de voisinage

La brigade de l'environnement doit permettre de repérer ces incivilités et aussi les auteurs. "La première des vocations c'est avant tout la médiation, rajoute Julien Dubois, mais ils sont en plus habilités à verbaliser". Les contraventions vont de 35 à 135 euros selon la catégorie de l'infraction

Mais, les agents pourront aussi intervenir en tant que médiateurs dans le règlement de certains conflits de voisinage. Ceux autour des problèmes de végétations débordantes, de brûlage de végétaux, de nuisances sonores liées aux activités de bricolage représentent la majorité des plaintes transmises à la police municipale.

Joindre la brigade environnement

Un accueil physique, dans les locaux de la Police municipale, et téléphonique est assuré du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30. Un numéro est mis à la disposition du public pour signaler tout acte portant atteinte à l’environnement et au cadre de vie : le 05 58 56 85 02.

Les agents de terrain sont équipés de trois véhicules reconnaissables par un sticker "Brigade de l’Environnement" afin de faciliter les patrouilles de proximité sur tout le territoire communal : centre-ville, quartiers, espaces naturels (Zone Natura 2000).