Créée sur le Bassin d'Arcachon, la Fête de la mer et des littoraux commence ce jeudi

Créée en 2019 par la députée LREM du bassin d'Arcachon Sophie Panonacle, la Fête de la mer et des littoraux débute ce jeudi et dure jusqu'à dimanche dans toute la France. 460 évènements sont programmés dans tout le pays, dont une cinquantaine en Gironde.

Une cinquantaine d'évènements en Gironde, plus de 400 en France... La troisième Fête de la mer et des littoraux débute ce jeudi 8 juillet, et va durer jusqu'au dimanche 11, dans l'Hexagone et en Outre-Mer. En Gironde, une cinquantaine de manifestations sont organisés entre ces dates, dont la grande majorité sur le Bassin d'Arcachon. Le thème principal de cette saison sera celui des nettoyages de plage. Plusieurs sont organisés samedi comme par exemple au Grand Crohot à Lège, à la plage de Lanton, ou encore à la plage de la Salie du Pyla.

Cette dernière est organisée par le Pyla Surf et son gérant Jérémy Bonnet. Depuis trois ans, tous les jours, il remplit un "gros sac de courses" avec des déchets. "Des bouteilles plastiques, des micro-plastiques, des filets, des bouées... La quantité de bâtonnets de coton-tige est exceptionnelle. On les trouve par milliers". Des déchets qui sont jetés dans les toilettes, mais trop petits pour être filtrés par les réseau d'assainissement. Ils se retrouvent donc dans l'océan. "Et ce ne sont pas des déchets qui ne font de mal à personne. Il y a des photos très connues de tortues qui les ont dans le nez", alerte Jérémy Bonnet.

En plus de nettoyer les plages, vous pourrez participer à une plongée de nettoyage des fonds marins, de jeudi à dimanche à la Croix des marins d'Arcachon.

Un baptême de plongée à Arcahcon, lors de l'édition 2020. - Fête de la Mer et des Littoraux

A l'origine de la manifestation, la députée LREM du Bassin d'Arcachon Sophie Panonacle y voit un mélange des journées du patrimoine et de la Fête de la musique. Dimanche, le port de Claouey, à Lège Cap-Ferret mêlera ainsi un stand maquillage pour les enfants et une conférence sur la géologie du Bassin. Des lieux emblématiques seront également accessibles, comme la dune du Pilat, avec une balade commentée jeudi, et une excursion pour découvrir la réserve naturelle du Banc d'Aruin samedi et dimanche.

Hors du Bassin, vous pourrez participer à un nettoyage de la plage des cantines au Verdon, jeudi, à la pointe du Médoc, ou, sur l'estuaire, d'une visite de la goélette Hirondelle à Pauillac vendredi et samedi.

En partenariat avec France 3 et France Bleu, la Fête de la mer veut donner « l'envie de mer », aux Français. Outre rendre leurs conditions de vie meilleures sur les littoraux, elle doit aussi faire découvrir plusieurs sentiers littoraux, des entreprises du milieu maritime, ou encore des sports nautiques, avec une initiation au paddle au Teich ce jeudi. Elle a aussi pour vocation de collecter de l'argent pour les sauveteurs en mer de la SNSM, qui organisera des portes ouvertes à Arcachon et à Pauillac samedi et dimanche.