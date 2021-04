Comment réduire la sensation de chaleur en centre-ville l'été ? Pour répondre à cette question, l'Ecole Supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction de Caen lance une expérimentation. Des pavés fabriqués à base de coquillages pourraient stocker l'eau de pluie et la restituer. Explications.

Créer des îlots de fraîcheur grâce à des "éco-pavés" : une expérimentation menée à Caen et Alençon

Les "éco-pavés" de l'Ecole Supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction de Caen (ESITC) n'ont pas fini de faire parler d'eux ! En 2015, l'école a posé un brevet pour des pavés fabriqués à base de coquillages, notamment de coquilles Saint-Jacques. Leur but initial était d'améliorer l'évacuation des eaux de pluie et ainsi prévenir les risques d'inondations.

Les ingénieurs cherchent maintenant à stocker cette eau de pluie, afin de la restituer et de créer des îlots de fraîcheur en centre-ville. Des études vont donc être menées via des chantiers expérimentaux à Caen et Alençon dès cet été. Le projet "Fresh-écopavers" se déroulera jusqu'en 2022.

Répondre aux contraintes du réchauffement climatique

"Les pavés sont déjà présents dans plusieurs villes de France. L'idée maintenant, c'est de savoir si le pavé drainant qui infiltre l'eau dans le sol, peut aussi la restituer, sous forme de vapeur ou de gouttelettes, pour rafraîchir la température de surface", explique Mohamed Boutouil, directeur de recherche à l'ESITC.

Des pavés drainants vont donc être installés sur des parkings, ou des rues, à Caen et Alençon. Ils seront équipés de capteurs, pour mesurer la quantité d'eau, le débit, la température et la capacité à restituer l'eau. Des études ont déjà été menées l'été dernier sur le parking de l'école : 10 degrés de différence à la surface ont été observés entre les pavés et le béton.

Des pavés drainants sont déjà installés sur le parking de l'ESITC de Caen ce qui permet à l'école de mener différentes expériences. © Radio France - Léa Dubost

"On observe une accentuation des périodes à la fois de pluie et de chaleur. L'idée, c'est donc de réfléchir à aménager notre espace urbain et l'adapter au changement climatique, pour diminuer cette sensation de chaleur qui provient du sol quand le soleil tape sur le béton", poursuit Mohamed Boutouil.