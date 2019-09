Crest : une centaine de volontaires nettoient les bords de la Drôme

Ce samedi matin, à l'occasion du World Clean Up Day, la journée mondiale du nettoyage de la planète, les participants ont ratissé les rives de la Drôme pour récupérer les mégots, canettes, et autres papiers laissés par terre par les gens.

Drôme, France

Une pince, des gants et un sac poubelle. L'équipement est simple, mais il a permis à une centaine de participants de nettoyer une partie des berges de la Drôme à Crest ce samedi matin. L'action avait lieu dans le cadre du World Clean Up Day, la journée mondiale du nettoyage de la planète.

Dans les sacs poubelles des participants, on trouve un peu de tout. "On a des clous, des emballages alimentaires, du plastique, des bandes de cires usagées", raconte Alexandra. "On a retrouvé un robinet, je me demande comment il a atterri là", explique Maëlys, une collégienne.

Certains lieux sont plus pollués que d'autres constate Célia : "Sous le pont, les endroits où beaucoup de monde passe. Là, les gens, ils balancent tout !"

Un mégot de cigarette met un à deux ans à se décomposer. Il peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. © Radio France - François Breton

"On se dit : mais comment les gens ne peuvent pas faire les quelques mètres jusqu'à la poubelle", conclut un père de famille crestois.

En ramassant les déchets, les participants ont fait du tri. Une partie a été jeté dans des bacs à ordure. Les objets plus encombrants ont été pris en charge par les services techniques de la mairie.

D'autres actions pour défendre la planète

Ce samedi, 300 manifestants se sont rassemblés à Montélimar pour marcher pour le climat. Ils étaient 500 à Valence. À Saint-Rambert d'Albon, une autre manifestation était organisée pour dénoncer la bétonisation des terres agricoles. Elle a réunie environ 200 personnes.