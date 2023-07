Creuse : 45 millions d'euros pour sécuriser l'eau potable

Les collectivités creusoises se penchent sur la question de l'approvisionnement en eau et le risque de sécheresse depuis 2018, mais "2019 aura vraiment été le signal d'alarme", explique Martin Gutton, directeur général de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Cinq ans de travail qui ont mené à la signature de cet accord dans le cadre du plan de résilience "eau", qui n'est lui-même qu'une étape.

"Face à la tension sur l'eau, les acteurs de la Creuse se prennent en main et c'est une très bonne chose", poursuit Martin Gutton. Sur les 45,7 millions d'euros que compte le plan de résilience, l'agence de l'eau Loire-Bretagne apporte une aide de 25 millions d'euros. Ces fonds permettront de travailler sur des projets pour réaliser des économies d'eau, structurer la filière et sécuriser l'eau potable. Plus de la moitié de la somme servira ainsi à mener des projets d'interconnexions, mais aussi à la création de deux usines d'eau potable sur la Gartempe.

Lutter contre les fuites d'eau

"Cette prise en charge est très importante pour nous, affirme Eric Correia, le président de l'agglomération du Grand Guéret. Par exemple, c'est une aide pour lutter contre les fuites d'eau sur les réseaux. Nous planifions des dépenses pour cela et nous pouvons doubler notre budget. Sur l'ensemble de l'agglomération, certains réseaux sont en bon état, d'autres moins. Dimanche matin, une canalisation a cassé à Saint-Sulpice-le-Guérétois. Nous avons réparé, mais ce sont de vieilles canalisations."

Pour l'instant, en Creuse, notre réseau est performant à 74% : autrement dit, nous avons 26% de perte d'eau potable. Idéalement, en milieu rural, on vise une performance entre 80% et 85%.

Le plan de résilience permettra aussi de financer l'achat de récupérateurs d'eau, pour environ 13 000 euros. Des compteurs d'eau connectés seront aussi installés progressivement auprès des habitants des collectivités signataires, pour leur permettre de suivre plus finement leur consommation d'eau. Des embauches seront possibles pour mener à bien ces projets.

Se réunir dans un syndicat départemental pour gérer l'eau

L'agence de l'eau Loire-Bretagne encourage aussi toutes les collectivités à rejoindre le syndicat mixte qui s'est crée en mars 2023. Pour l'instant, une partie de l'eau est gérée par des unités locales et la dispersion n'est pas souhaitable, estime Martin Gutton : "Ce syndicat mixte représente déjà 84% de la population du département, nous pensons qu'il doit devenir un véritable syndicat mixte départemental. La densité de population est faible en Creuse, une commune seule a du mal à faire face aux enjeux de l'eau, aujourd'hui. À l'échelle du département, il y a davantage de moyens."

Cette signature est en tout cas la preuve que le département et ses élus prennent la situation de l'eau au sérieux, quand d'autres départements sont plus démunis. L'agence de l'eau Loire-Bretagne représente un large territoire, qui va du Finistère à la Haute-Loire, en passant notamment par le nord de la Nouvelle-Aquitaine. "Nous couvrons 36 départements, précise Martin Gutton. J'ai souvent l'occasion de mentionner la Creuse en exemple, car il y a un vrai travail collectif pour avancer. Il reste des investissements colossaux, mais nous avons ici des élus engagés sur les politiques de l'eau et c'est tant mieux."