Creuse : après le passage d'une tornade, le constat des dégâts est considérable

Des dizaines et des dizaines de toitures ont volé hier vers 17h après le passage d'une tornade dans le sud du département. Aussitôt sollicités, les pompiers creusois ont réussi à mettre hors d'eau 17 maisons sur le secteur du Donzeil et 12 sur Masbaraud-Mérignat. La tâche est plus importante sur Pontarion où à la mi-journée ce vendredi seules 32 toitures ont été bâchées sur les 106 habitations touchées.

Soixante-neuf pompiers sont à pied d'oeuvre à Pontarion. Des Creusois avec le soutien de 14 secouristes de Haute-Vienne, Corrèze et Charente. Les pompiers haut-viennois et charentais sont même venus avec chacun une grande échelle.

La route principale (la RD 941) est bloquée dans Pontarion pour que les pompiers puissent intervenir aisément. © Radio France - Marius Delaunay

Mais pourquoi une tornade s'est-elle formée en Creuse ?

Le phénomène de tornade est particulièrement rare en Creuse. Les précédentes datent de 1999 sur Nouziers et 1993 à Chénérailles. Auparavant, il faut remonter à 1832 ! Une tornade était alors passée sur Dontreix. Le phénomène est par ailleurs très localisé et quasi imprévisible .

Mais pourquoi et comment une tornade a-t-elle pu se former ce 9 mars en Creuse ? " Généralement, en cette période, l'air chaud a tendance à monter et cela engendre des nuages qui produisent des averses, souvent de la glace en haute altitude qui arrive au sol - ce sont les fameux giboulés de mars , explique Thierry Gonain, technicien à Météo France à Limoges. " Mais là, il y a eu un déséquilibre particulièrement fort : on a eu de l'air qui a très vite chauffé au sol et dans les basses couches de l'atmosphère et qui est monté vraiment très vite. Donc ça a créé des cumulo-nimbus et tous les phénomènes instables qu'il peut y avoir : orages, grêles. Et comme en même temps il y avait pas mal de vent, horizontal, l'ascension d'air chaud s'est transformée en tourbillon particulièrement violent donc une tornade ".

Attention à ne pas encombrer les lignes d'urgence des pompiers

Si vous avez besoin de composer le 18, les pompiers vous demandent de bien respecter les consignes du message enregistré. Ils reçoivent en effet de nombreux appels suite à cet événement climatique. Aussi, pour ne pas encombrer les lignes d'urgences réservées aux interventions vitales, de secours à la personne et aux incendies, il est préférable de respecter les consignes de la bande sonore.