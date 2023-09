Creuse : comment entretenir les cimetières au naturel ?

Tout usage de produits phytosanitaires est interdit dans les cimetières depuis le 1er juillet 2022. De nombreuses communes se sont ainsi retrouvées sans solution pour continuer à entretenir ces lieux. Aujourd'hui par exemple, à Saint-Pardoux-les-Cars, Pascal Counioux, le seul agent technique de la commune, passe un temps fou à enlever les mauvaises herbes dans les allées de graviers et autour des tombes. " C'est impossible à entretenir en l'état, témoigne-t-il. Le cimetière fait un hectare, et qui dit plus de désherbant dit désherbage mécanique ou à la main. Personnellement, je le fais à la main : c'est un chantier énorme, sachant que je n'ai pas que le cimetière à faire ! ".

ⓘ Publicité

Partage d'expérience

Pour trouver une solution, Pascal Counioux était ce lundi 18 septembre avec le maire et la troisième adjointe de Saint-Pardoux-les-Cards à Jarnages, avec une quinzaine d'autres élus et agents communaux, dans les pas d'une éducatrice environnement du CPIE (Centre permanent d'initiatives pour l'environnement) des pays de la Creuse et d'un paysagiste. Première étape d'un "rallye des cimetières". L'opération existe depuis trois ans, elle consiste à se rendre in-situ, dans des communes qui gèrent déjà leur cimetière au naturel, pour un partage d'expérience.

A Jarnages, la commune a opté pour une mise en herbe des allées il y a quatre ans. " Les personnes âgées se plaignaient de marcher mal sur les graviers, explique Jean-Louis Bornet, le premier adjoint, en charge du cimetière. On ne voulait pas goudronner les allées. On a donc choisi de semer de l'herbe et même des fleurs entre les tombes. Ca fait quatre ans qu'on n'utilise plus de produits phytosanitaires. L'entretien, c'est seulement deux à trois tontes par an, et le passage du rotofil entre les tombes ".

La mise en herbe du cimetière de Jarnages s'est faite en 2019. A l'époque, elle était expérimentale. Aucun produit phytosanitaire n'y a été utilisé depuis. © Radio France - Valérie Menut

loading

Mettre en herbe pour éviter de désherber !

Semer de l'herbe pour éviter de désherber, plutôt paradoxal ? " Non, explique Marin Baudin, conseiller au CAUE de la Creuse (Conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement), qui coorganise ce rallye des cimetières. On est sur des mélanges spécifiques qui poussent assez ras et donc demandent peu de tonte ; ce n'est pas du gazon. Et puis surtout, les plantes qui poussent spontanément à côté, on les voit moins parce que justement, autour, c'est aussi en herbe ! ". Ton sur ton donc, pas d'herbes folles qui se distinguent au milieu de l'espace minéral des tombes.

Goudronner pour éviter les mauvaises herbes en revanche, ce n'est pas une bonne idée puisque " le bitume ramène énormément d'azote dans le sol. C'est ce qu'adore le pissenlit. C'est pour ça qu'en bordure d'une zone bitumée, on trouve toujours plein de pissenlits " précise Marin Baudin. Et puis "en terme de confort, notamment estival, le bitume peut amener jusqu'à plusieurs dizaines de degrés supplémentaires par rapport à un sol végétalisé ".

Six cimetières en exemple

L'exemple de la gestion du cimetière de Jarnages était le premier partagé lors de ce rallye édition 2023. D'autres panels de solutions pour palier l'utilisation de produits phytosanitaires seront présentés ce mardi 19 septembre, au cimetière de Boussac-Bourg (le matin) et de Malleret-Boussac (l'après-midi), ce jeudi 21 septembre au cimetière de Semur (le matin) et de Champagnat (l'après-midi) et ce vendredi 22 septembre au cimetière de Maisonnisses (le matin). C'est ouvert aux élus et agents communaux mais aussi aux citoyens intéressés, sur inscription auprès du CPIE des pays creusois (05 55 61 95 87).