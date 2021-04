Creuse Confluence : deux tiers de nos déchets sont mal triés !

Les habitants de Creuse Confluence jettent moins et trient un peu mieux leurs déchets que le reste des Français. Ils produisent en moyenne 200 kilos d'ordures ménagères par an et par personne, soit 27 % de moins que la moyenne nationale. C'est le résultat d'une étude réalisée par la communauté de communes Creuse Confluence.

En janvier, ils ont ouvert une tonne de poubelles pour les passer au peigne fin. Les résultats viennent d'être publiés. La comparaison avec la moyenne nationale est la seule bonne nouvelle de l'étude : les Creusois sont loin d'être les champions du recyclage.

Un tiers de la poubelle pourrait être composté

Deux tiers de ce qu'on jette dans la poubelle d'ordures ménagères n'a rien à y faire et pourrait être valorisé. Dans le détail, elle est composée à 36% de biodéchets compostables : les épluchures et restes de repas par exemple. Les élus ont été très surpris de voir que même à la campagne, le compostage n'est pas encore une habitude pour tout le monde.

Autre exemple : les emballages. Ils représentent près d'un cinquième de la poubelle. Ce chiffre devrait diminuer puisqu'à partir de 2022 on pourra recycler tous les plastiques, y compris les pots de yaourt et les paquets de chips, comme c'est déjà le cas à Guéret, la Souterraine et dans toutes les communes gérées par Evolis 23.

Cette étude montre aussi que 2% de la poubelle marron est composée de déchets chimiques et médicaux, et de 3% de déchets normalement réservés à la déchèterie. "On va augmenter notre budget communication qui est aujourd'hui proche de zéro, précise Gérard Thomazon, vice-président de Creuse Confluence. Si chacun fait un effort et trie mieux, on aura une diminution importante du poids de nos poubelles."

Mieux trier pour moins payer

Outre l'enjeu environnemental, l'étude souligne l'enjeu économique du tri des déchets. En effet, l'Etat veut nous inciter à recycler et augmente donc la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Elle va être multipliée par trois d'ici 2025 et passer de 17 euros la tonne en 2020 à 65 euros la tonne en 2025.

Les communes doivent donc trouver des solutions pour éviter de payer des sommes astronomiques. Grâce au diagnostic de l'étude, les élus de Creuse Confluence vont étudier différents scénarii et proposer des pistes d'ici le mois de juin, par exemple inciter au compostage. La tarification incitative, qui consiste à faire payer les habitants en fonction du poids de leurs poubelles d'ordures ménagères pour les encourager à mieux trier, est aussi envisagée.