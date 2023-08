Creuse : des coupures d'eau auront lieu sur les communes d'Ajain, Glénic et Pionnat le 16 août prochain

Des coupures d'eau sont prévues mercredi 16 août prochain sur l'ensemble de la commune d'Ajain, et dans plusieurs villages des communes de Glénic et Pionnat. Elles auront lieu entre 20h30 et minuit.