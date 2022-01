Creuse : des solutions sur-mesure pour économiser l'eau dans les élevages

Face aux pénuries d'eau et au changement climatique, les agriculteurs de la Creuse s'adaptent. Ils sont de plus en plus nombreux à s'équiper pour rendre leurs exploitations autonomes en eau, avec l'aide des pouvoirs publics.

"J'étais sceptique, mais aujourd'hui je suis convaincu : celui qui a de l'eau sur son exploitation, il doit le faire !" Depuis deux ans, la ferme de Roland Desplantes à Fursac (Creuse) est équipée d'une station de traitement de l'eau. Grâce à elle, l'éleveur ne dépend plus du réseau d'eau potable pour abreuver ses 250 vaches au quotidien sur la cinquantaine d'hectares de l'exploitation.

L'eau, un "enjeu majeur" en Creuse

L'eau est pompée du puits, traitée, puis envoyée directement dans les abreuvoirs.

Avant, on payait 2.100 euros par an pour 6.300 mètres cube. Aujourd'hui, on paye juste l'électricité de la pompe - Roland Desplantes, éleveur

Une solution sur-mesure synonyme d'économies de temps et d'argent, qui intéresse d'autres professionnels. Mercredi 26 octobre, une petite dizaine d'entre eux est venue découvrir l'équipement, à l'invitation de la Chambre d'agriculture de la Creuse.

Parmi eux, Bruno, qui envisage d'installer un forage pour abreuver ses vaches. "L'eau, c'est un enjeu majeur pour l'avenir, c'est intéressant de voir ce qui fonctionne, et de s'en inspirer".

Des subventions pour s'équiper

Département d'élevage, la Creuse est régulièrement touchée par des sécheresses et des pénuries d'eau. Les agriculteurs sont à la fois de gros consommateurs d'eau et très dépendants de la ressource. "C'est une préoccupation qui monte dans la profession", constate Ludivine Dutheil, conseillère "eau et environnement" à la Chambre d'agriculture de la Creuse.

124 agriculteurs creusois ont donc reçu des subventions pour devenir autonomes en eau l'an dernier. Cette année, les éleveurs intéressés peuvent toucher jusquà 20.000 euros d'aide de la Région Nouvelle-Aquitaine. Les dossiers sont à déposer jusqu'au 4 mars.