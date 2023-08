Creuse : en 48 heures, il est tombé la moitié des précipitations moyennes pour un mois d'août

Cette première semaine du mois d'août, les Creusois ont plus sorti les pulls, les coupe-vent et les parapluies que les tee-shirts et les parasols. Pas un jour sans pluie, et parfois, ce sont de véritables giboulées qui se sont abattues sur le département.

ⓘ Publicité

En 24 heures (du jeudi 3 au matin au vendredi 4 au matin), il est tombé 40 mm à La Souterraine, 32 mm à Royère-de-Vassivière ou encore 30 mm à Guéret. Exceptionnellement, l'est du département et le plateau de Millevaches ont été moins arrosés : 13 mm par exemple à Flayat.

Entre le 2 et le 4 août, il est même tombé la moitié des précipitations moyennes pour un mois d'août creusois. Ces pluies sont exceptionnelles à cette période de l'année. Pour autant, elles ne mettent pas un terme à la sécheresse qui sévit actuellement. Le mois de juillet, contrairement aux apparences (il y a eu de nombreuses bruines), a été particulièrement sec. Le mois dernier, il a plu la moitié de ce qu'il pleut d'habitude - sur une moyenne des mois de juillet ces 30 dernières années.

À lire aussi La majeure partie de la Creuse placée en crise sécheresse

Vacances pluvieuses en Creuse, vacances heureuses !

On pourrait penser que les touristes qui ont choisi la Creuse pour passer leurs vacances cette semaine ont fait mauvaise pioche. Finalement, ils se sont adaptés et ont fait le bonheur des sites touristiques qui proposent des activités bien à l'abri. Carton plein pour les escape game des Monts de Guéret. Au Scénovision de Bénévent-l'Abbaye, le responsable témoigne d'une fréquentation en hausse de 50% par rapport à la semaine précédente. Le château de Villemonteix a aussi vu défiler les visiteurs, au moins une centaine rien que la journée du mercredi 2 août. Et ce ne sont que quelques exemples.

loading

En revanche, que ceux qui arrivent pour visiter la Creuse la semaine prochaine prévoient la crème solaire. Un franc soleil et de fortes chaleurs sont attendus dès lundi prochain.