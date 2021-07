Creuse : en vélo ou en canoé, ils suivent le cours de la Gartempe pendant une semaine

Une vingtaine de passionnés de la nature participent à un voyage d'étude, organisé par l'association "SOS Loire Vivante - ERN France", qui œuvre pour la protection des fleuves. Du 24 juillet au 1er août ils vont cheminer le long de la Gartempe et rencontrer des acteurs de terrain.

Une vingtaine de passionnés de la nature entament un périple de 200 km le long de la Gartempe. Du 24 juillet au 1er août, ils participent à un voyage d'étude et de sensibilisation. Ce périple en vélo et en canoé est organisé par l'association SOS Loire Vivante - ERN France, qui œuvre pour la protection des fleuves et des rivières. Chaque année depuis 17 ans, elle propose un voyage le long d'un affluent de la Loire (ou d'un affluent d'affluent en l'occurrence). Cet été, c'est donc notre rivière creusoise qui a été choisie.

Aller à la rencontre des acteurs de terrain

A leur arrivée, samedi 24 juillet, les participants ont été voir les sources de la Gartempe, situées sur la commune de Peyrabout. Sarah Cocquerez, l'animatrice du site natura 2000 de la vallée de la Gartempe et ses affluents, et Charlotte Rapp, technicienne rivière pour le syndicat mixte contrat de rivière Gartempe étaient présentes pour les accueillir. Un temps d'échange a eu lieu, afin de présenter les spécificités de la Gartempe aux voyageurs : faune, environnement, problématiques etc.

Tout au long de leur parcours, ces passionnés de nature doivent en effet rencontrer les acteurs du monde de l'eau qui œuvrent sur notre territoire: associations, élus, professionnels...

Ce dimanche 25 juillet le groupe est parti de la Chapelle Taillefer, direction Folles en Haute-Vienne. Il suivra le cours d'eau jusque dans la Vienne. Son voyage se terminera sur la commune de Descartes.

Une synthèse du voyage sera en ligne à l'automne

"On a choisi la Gartempe car pour nous, elle est doublement d'actualité", indique Roberto Epplé, le président de l'association. "Il y a eu des périodes de sécheresse ces dernières années, alors qu'on a longtemps cru qu'ici, il y avait toujours de l'eau", explique cet amoureux de la nature. L'autre problématique qui les a attirés sur notre territoire est liée à la faune : "Il y a beaucoup de poissons ici et notamment les saumons qui devraient pouvoir revenir. Il y a des sujets liés à la continuité écologique".

Pendant leur voyage, le petit groupe prendra des notes. Il réalisera ensuite une synthèse. D'ici l'automne, ce voyage fera l'objet d'une restitution, qui sera accessible sur le site internet de SOS Loire vivante.org