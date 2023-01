Creuse : Evolis 23 lance une nouvelle collecte de pneus usagés

Vous avez peut-être dans un coin du garage de vieux pneus dont vous ne savez que faire. C'est le moment ou jamais de vous en débarrasser. Evolis 23 lance une nouvelle collecte ponctuelle. Elle va se dérouler du 16 au 28 janvier à la décheterie de La Souterraine. Attention, tout comme l'an passé, cette opération de collecte n'est ouverte qu'aux particuliers.

Quel pneu ramener ?

Seront acceptés :

Les pneus de véhicules légers, de camionnettes, de 4X4, de motos et de scooters

Les pneus déjantés

Les pneus entiers et non coupés

Les pneus sans terre, ni eau

Ne seront pas acceptés :

Les pneus orphelins (ensilage, dépôts sauvages)

Les pneus de poids lourds et de véhicules agricoles

Les apports professionnels

Les pneus abimés ou coupés

Les pneus avec jante

La décheterie de La Souterraine est ouverte du lundi au samedi de 9h à midi et de 13h30 à 17h30. Il faudra se munir de sa carte d'accès et ne pas ramener plus de quatre pneus par personne.