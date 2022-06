Creuse : huit communes en état de catastrophe naturelle après la grêle du week-end de la Pentecôte

Les pompiers ont réalisé plus de 500 interventions pour bâcher des toits, après la grêle des 4 et 5 juin.

Après les intempéries des 4 et 5 juin, les ministres de l'Économie, de l'Intérieur et le ministre délégué chargé des Comptes publics ont reconnu l'état de catastrophe naturelle pour des communes de l'Allier, des Côtes-d'Armor, de la Creuse, de l'Eure, de l'Eure-et-Loir, du Gers, de l'Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, du Loiret, de la Manche, de l'Oise, de la Sarthe, de la Seine-Maritime, des Yvelines, des Deux-Sèvres, de la Haute-Vienne, de l'Yonne et de l'Essonne.

En Creuse, cela concerne huit communes :

Dontreix

Felletin

Féniers

Gentioux-Pigerolles

Gioux

Saint-Pardoux-d'Arnet

Saint-Yrieix-la-Montagne

Vallière

Dans la nuit du 4 au 5 juin, de violents orages ont traversé la France. Ils ont fait un mort, quinze blessés et d'importants dégâts dans les cultures. Tout au long de la semaine qui a suivi, les pompiers de la Creuse, aidés par des pompiers d'autres départements, ont réalisé des opérations pour sécuriser et poser des bâches sur les toits des maisons et des bâtiments percés par la grêle.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait souligné qu'il s'agissait de "la première fois depuis vingt ans" qu'une partie aussi vaste du territoire était traversée simultanément par des orages, avec 65 départements touchés.

La reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ouvre la voie à des indemnisations pour les sinistrés.