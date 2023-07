Creuse : l'alerte sécheresse est renforcée

Les trois quarts de la Creuse passent en alerte sécheresse renforcée, annonce la préfecture de la Creuse. "Les pluies du samedi 15 juillet n'ont permis que temporairement à l'ensemble des cours d'eau de la Creuse de remonter le niveau de leurs débits", écrit la préfecture dans un communiqué.

Tout au sud du département, les communes de Saint-Martial-Le-Vieux, Saint-Oradoux-de-Chirouze et Saint-Merd-la-Breuille restent seulement en vigilance.

Au sud-ouest de la Creuse, de Saint-Dizier-Masbaraud à Chavanat, en passant par Saint-Yrieix-La-Montagne, Saint-Marc-à-Loubaud, Faux-la-Montagne et Auriat, on passe en alerte. Ça concerne les cours d'eau du Taurion, de la Maulde et de la Vige.

Le sud-ouest du département de la Creuse passe de l'état de vigilance pour la sécheresse à un état d'alerte. - Préfecture de la Creuse

Tout le reste du département passe en alerte renforcée.

Les débits des cours d'eau sur la Voueize, à Gouzon, la Tardes, à Chambon-sur-Voueize, ainsi que la Rozeille, à Moutier-Rozeille, restent à des seuils très bas.

Les restrictions :

Interdiction d'arroser les jardins potagers entre 8h et 20h.

Interdiction d'arroser les pelouses, les espaces arborés et les massifs fleuris. Si vous êtes dans une commune en alerte, cette interdiction ne s'applique qu'entre 8h et 20h. Si vous êtes sur une commune en alerte renforcée, c'est complètement interdit, sauf pour les arbres et les arbustes plantés en pleine terre depuis moins d'un an et uniquement entre 20h et 8h.

Interdiction de remplir et de vidanger sa piscine.

Interdiction de remplir les piscines collectives, sauf pour remettre à niveau.

Interdiction de remplir ou de vidanger les plans d'eaux.

Interdiction de laver sa voiture en dehors d'une station de lavage qui recycle l'eau.

Interdiction de nettoyer les façades, les toitures ou les trottoirs, sauf si c'est réalisé par une entreprise spécialisée.

Interdiction d'arroser les terrains de sport entre 8h et 20h.

L'arrêté de la préfecture court jusqu'au 11 août 2023.