Creuse : l'association SOS Faune Sauvage cherche des bénévoles

SOS Faune Sauvage cherche des bénévoles pour devenir "taxi-faune" : transporter les oiseaux blessés jusqu'à la clinique vétérinaire de Guéret et jusqu'au centre de sauvegarde dans la périphérie de Limoges.

En moyenne, l'association reçoit, par semaine, une dizaine de coups de fil de la part de Creusois qui repèrent des animaux en détresse. SOS Faune Sauvage se charge de leur rendre la santé et de les réhabiliter, avant de les relâcher dans la nature. "Depuis Limoges, nous ne pouvons pas aller partout, précise Aurélie Gontier, la directrice du centre. Nous ne pouvons pas nous absenter, nous devons nous concentrer sur les soins et sur l'accueil. Parfois les gens qui trouvent les animaux peuvent les apporter jusqu'au centre, mais ce n'est pas toujours possible. Dans ce cas, ce sont nos bénévoles qui y vont."

En Creuse, seulement deux personnes assurent cette mission. Parfois il s'agit d'aller chez le particulier qui a trouvé l'oiseau pour l'amener à la clinique vétérinaire de Guéret, mais la plupart du temps l'association a besoin des bénévoles pour transporter les animaux jusqu'au centre de Limoges. Ça représente pas mal de kilomètres, d'où la difficulté de trouver des personnes disponibles.

Même si vous n'avez que quelques heures par-ci, par-là, ça peut être utile à l'association. "La seule condition, indique Aurélie Gontier, c'est de disposer de sa propre voiture. Il n'y a pas de formation spécifique, mais nous demandons aux bénévoles de venir une première fois au centre, pour que nous nous rencontrions. Il n'y a pas de soin, ni de matériel particulier non plus, les animaux sont placés dans des cartons pour le transport, donc il ne faut pas les manipuler."

SOS Faune Sauvage cherche aussi des bénévoles pour assurer d'autres missions : tenir des stands d'informations sur les marchés où l'association est présente, assurer les soins des pensionnaires au centre de Limoges ou encore aider pour les petits travaux d'entretien et le bricolage. Le détail des missions de bénévolat et le contact de l'association se trouve sur son site internet . SOS Faune Sauvage donne aussi des conseils sur la manière de réagir quand on découvre en oiseau en difficulté.