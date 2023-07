Creuse : l'eau du robinet est à nouveau potable dans 56 communes de l'est et du sud-est du département

L'eau du robinet ne présente plus de danger dans 56 communes de l'est et du sud-est de la Creuse

Après plus de deux jours de galère, c'est la délivrance ! L'eau du robinet ne présente plus aucun danger pour les habitants de 56 communes de l'est et du sud-est de la Creuse. Les résultats des dernières analyses ont été communiqués ce jeudi 27 juillet. L'eau n'est plus contaminée. Sur les 11 prélèvements réalisés, le taux de toxines est partout redescendu en dessous du 0,1 microgramme par litre autorisé par l'Anses.

ⓘ Publicité

Fin de la distribution

Depuis mardi, les habitants des ces 56 communes ne devaient plus boire de l'eau du robinet, ni l'utiliser pour faire cuire des pâtes ou laver des légumes. Des bouteilles d'eau ont été distribuées à près de 20.000 Creusois durant plus de deux jours. Cinq lieux de distribution ont été mis en place pour fournir trois litres d'eau par jour et par personne.