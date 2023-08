Creuse : La ferme Arc-en-ciel s'adapte face à la chaleur pour ses animaux

En cas de fortes chaleurs, il est recommandé de boire régulièrement et de ne pas sortir aux heures les plus chaudes... Des recommandations valables aussi pour les animaux !

Arroser les cochons

Cécile et Didier tiennent une ferme pédagogique à Saint-Léger-Le-Guéretois et ils ont dû adapter leurs activités. Les animaux sont par exemple ramassés plus tard le soir.

Les cochons, les poules ou les oies : tous les animaux de la ferme Arc-en-ciel en Creuse sont surveillés de près lorsqu'il fait chaud ! © Radio France - Agathe Legrand

Cécile et Didier sont également particulièrement vigilants vis-à-vis de leurs 720 poules pondeuses : "c'est plus compliqué dans notre poulailler puisque le matin, elles pondent, donc elles sont enfermées... Donc la chaleur augmente", poursuit Cécile. Pour les cochons, il faut aussi s'adapter : ces derniers profitent de bain de boue plus régulièrement, pour le plus grand bonheur des visiteurs, qui peuvent les regarder se rouler dans l'eau.

Sensibiliser les visiteurs

Le couple organise des visites de la ferme. Habituellement menées l'après-midi, ces dernières sont désormais le matin "pour que les animaux soient au frais".

Didier et le poney Pégase lors d'une visite de la ferme : cela permet de sensibiliser les visiteurs aux conséquences de la chaleur sur les animaux © Radio France - Agathe Legrand

Une sensibilisation qui a conquis Maëlle, Phoebe et les deux Charlotte, un groupe d'amies originaires du Puy-de-Dôme venues visiter la ferme Arc-en-Ciel : "On apprend plein de choses. Il y a plein de choses qu'on pensait savoir et finalement on a vu qu'on avait quelques lacunes", plaisante Phoebe. Maëlle enchaîne : "On a appris des choses sur le climat, le fait que cela change beaucoup et la ferme est très dédiées à l'apprentissage de l'écologie et des animaux pour les enfants."

