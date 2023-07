Creuse : la municipalité de Banize s'oppose à un projet de parc photovoltaïque

Une ombre au tableau à Banize : un projet de parc photovoltaïque est à l'étude au cœur de la commune, sur des terres agricoles privées, une prairie de 50 hectares, juste à l'entrée du bourg. Les panneaux couvriraient une surface de 29 hectares. Une structure à laquelle s'oppose fermement la municipalité qui dénonce une nuisance visuelle aux conséquences multiples.

Lorsqu'il a eu connaissance du projet, Luc Escoubérou, le maire de Banize a été "un peu abasourdi, parce que tout ce qui fait l'attrait de notre commune aujourd'hui, ce sont les espaces naturels. Banize, depuis plusieurs années, essaie d'avoir un développement touristique, confie l'édile qui liste les atouts de sa commune : *on a une auberge de jeunesse qui existe depuis 70 ans, qui marche très bien. Là, on est en train d'essayer de revitaliser le bourg avec un projet de réouverture d'un ancien commerce café-restaurant qui pourrait se compléter d'un relais pour les producteurs locaux. On vient aussi de mettre à jour des fresques médiévales de notre église qui sont exceptionnelles. Un projet pareil mettrait à mal tout ç*a".

Le maire s'inquiète aussi d'un éventuel coup d'arrêt de la dynamique démographique de la commune qui accueille aujourd'hui 187 habitants (contre 134 en 1996). "Quand on a quasiment 30 hectares de panneaux solaires au cœur de la commune - qui se verraient de partout, parce que c'est un projet prévu pour abriter des vaches, donc avec la hauteur, ça va se voir de loin. On peut donc penser que ça ne va pas attirer grand monde. Sans parler de la dévalorisation du bâti sur la commune".

La commune de Banize vue du ciel, avec en bas, la route entre Chavanat et le bourg (à droite). - Pierre Vergne

Grisée : le site de 50 hectares où serait implanté le parc photovoltaïque. - Pierre Vergne

Le 9 juin dernier, le conseil municipal de Banize (onze élus) a voté à l'unanimité une délibération contre l'implantation de tout projet de ce type sur son territoire. "On ne s'oppose pas du tout au développement des énergies renouvelables, mais il nous semble qu'il y a d'autres surfaces à recouvrir de panneaux photovoltaïques, comme des parkings, des toits d'immeubles ou d'entreprises, avant de s'attaquer à des surfaces de prairies en Creuse" explique Pierre Vergne, le premier adjoint de la commune.

Ce vote n'est qu'un avis consultatif. Le maire de Banize s'est aussi fendu d'un courrier (envoyé le 30 juin) à la présidente du Département (Valérie Simonet) et aux deux conseillers départementaux du secteur (Catherine Defemmes et Thierry Gaillard) , au président de la communauté de communes Creuse Sud-Ouest (Sylvain Gaudy), aux deux sénateurs creusois (Jean-Jacques Lozach et Eric Jeansannetas) et à la députée NUPES Catherine Couturier pour connaître leur position. C'est la préfète qui décidera de l'attribution - ou pas - du permis de construire.

Pour l'heure une étude préalable est en cours avec la chambre d'agriculture de la Creuse. L'étude d'impact environnementale devrait durer un an et elle débutera en septembre. La municipalité de Banize prévoit d'organiser une réunion publique à la rentrée.

"On préfère se passer de ce gain financier" - Luc Escoubérou

Nous avons joint l'agriculteur propriétaire du terrain, qui a refusé de s'exprimer sur le sujet. Pour un tel projet, il louerait ses terres à l'exploitant des panneaux photovoltaïques qui lui verserait aussi des revenus pour l'entretien du site. Financièrement, le projet serait aussi intéressant pour la communauté de communes percevrait 50% des taxes IFER, soit une somme estimée à 48 810 € par an, mais aussi pour le Département (30% des taxes soit 29 286 €/an) et la commune de Banize (20% des taxes soit 19 524 €). Une manne dont la municipalité "préfère se passer pour pouvoir préserver notre qualité de vie et nos projets à venir" conclue Luc Escoubérou.