Creuse : la nuit des étoiles, c'est dès ce 8 août à Bellegarde-en-Marche

Les Nuits des étoiles se dérouleront les 11, 12 et 13 août mais à Bellegarde-en-Marche, près d'Aubusson, on lève les yeux au ciel dès ce mardi soir. Pas besoin d'attendre ce week-end officiel donc : les étoiles, filantes ou pas, les planètes, les constellations sont observables dans d'excellentes conditions en ce moment. Un Aubussonais , Christian Pardanaud, amateur éclairé et intarissable sur le sujet, membre d'un club d'astronomie dans le Puy-de-Dôme, propose donc d'admirer de près le ciel dès la tombée de la nuit ce 8 août.

Au bout du télescope : Mars, Mercure ou encore la Lune

Il mettra à disposition du public son télescope et ne sera pas avare en explications ! " Dès que les premières étoiles sortent, on va essayer de se repérer dans le ciel explique-t-il. Pour cela, on regarde où se trouve le nord céleste, puis où lèvent, où se couchent, le soleil, la Lune, les planètes, les constellations du zodiaque. Il y a aussi Mars et Mercure qui arrivent à se voir au coucher du soleil".

Une pluie d'étoiles filantes

Une des stars de la soirée sera la Lune : " les enfants apprécient toujours de la regarder au télescope " témoigne Christian Pardanaud. Mais le clou du spectacle ce sont bien sûr les étoiles filantes. " Une pluie d'étoiles filantes, les Perséides. Il y a vraiment beaucoup de météorites qui traversent l'atmosphère de la Terre et qui viennent s'écraser au sol " détaille l'astronome amateur.

Ces étoiles filantes seront visibles entre minuit et 2 h du matin, dans la partie nord- nord est du ciel. D'après Christian Pardanaud, on peut observer jusqu'à 120 étoiles filantes à l'heure. " C'est vraiment très impressionnant par rapport à un hiver où vous en voyez trois ou quatre. Personnellement, il m'est arrivé d'en voir 40 en une seule heure ".

Cette nuit des étoiles est ouverte à tous, avec une participation au chapeau. Rendez-vous donné à 21h30 précises devant la chapelle de Bellegarde-en-Marche.

Notez aussi que le parc naturel régional de Millevaches, labélisé "parc étoilé" pour la pureté de son ciel organisera une nuit d'observation le mardi 22 août, de 21h à 1h du matin, à la maison du parc (c'est gratuit mais sur réservation obligatoire au 05 55 96 97 00 ).