Creuse : le château d'eau de Saint-Georges-la-Pouge est à sec

Les habitants de Saint Georges la Pouge privés d'eau au robinet ce jeudi 15 décembre. Le château d'eau de la commune est à sec. La faute à des casses sur les conduites à cause des variations de températures ces derniers jours. On est passé de -12,5°C à +8°C en deux jours, ce qui a provoqué des mouvements de terrain et donc des casses de tuyaux chez certains habitants. La commune en avait identifié deux et les a réparés. Elle pensait que le château d'eau allait se remplir dans la nuit sauf qu'il doit y avoir d'autres casses. La mairie mène donc l'enquête, et adresse un message à la population : l'eau est impropre à la consommation, et si vous en manquez, vous pouvez appeler la mairie pour qu'elle vous fournisse des packs d'eau. Signalez aussi tout problème dans vos canalisations.

