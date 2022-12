Creuse : le château d'eau de Saint-Georges-la-Pouge est de nouveau vide

Ça allait mieux depuis samedi 17 décembre au soir. Et le dimanche 18 décembre au matin, c'est de nouveau la catastrophe. Le château d'eau de Saint-Georges-la-Pouge, près de Pontarion est de nouveau vide, c'est la deuxième fois cette semaine, à cause de fuites dans le réseau de canalisation dans la commune.

ⓘ Publicité

Des casses à cause des différences de température

Ce dimanche matin, il ne restait même pas un mètre cube d'eau dans le château d'eau. La municipalité est donc à la recherche de la nouvelle fuite. Pour la maire de la commune, Delphine Poitou, c'est à cause des différences de températures entre la nuit et la journée. " À 23 h 30, nous étions entre -13 et -13,5 degrés sur le bourg. Et ce matin, au réveil, nous étions à 0,5 degré. Et en fin de matinée, on est à six degrés. Ça cause des casses sur le réseau".

Les élus font donc le tour des maisons, pour tenter de trouver la fuite*. "On demande aux gens de vérifier leur compteur, de vérifier qu'ils n'ont pas d'eau à la cave ou une chasse d'eau qui fuit .... Et de nous indiquer toute chose qui serait anormale. Il faut vraiment qu'on trouve la solution."*

L'eau n'est pas potable pour le moment

Pour l'instant, il y a de l'eau qui coule des robinets de la commune. La ville voisine, Saint-Sulpice-les-Champs prête son réseau**. Mais l'eau n'est pas potable.** Si vous avez besoin d'eau pour boire ou pour cuisiner, vous pouvez appeler la mairie, qui distribue des packs d'eau.