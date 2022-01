Creuse : le loup a-t-il (de nouveau) tué des brebis dans le sud-Creuse?

A Féniers, dans le sud-Creuse, huit brebis ont été retrouvées mortes depuis la fin du mois de décembre. L'élevage de Nathalie Peyrat, la maire de la commune, a subi quatre attaques en trois semaines. La plus récente remonte à la nuit du vendredi 14 au samedi 15 janvier. L'office français de la biodiversité est en train d'enquêter. Il ne confirme pas encore qu'il s'agit bien du loup. Mais pour une partie des agriculteurs, ça ne fait aucun doute.

Des éleveurs démunis

Nathalie Peyrat travaille depuis 36 ans dans l'élevage. Elle a 460 brebis et elle assure n'avoir jamais vécu de telles attaques : "On a peur, on dort mal et tout le monde est tendu", décrit-elle. Pour elle, cette hausse du nombre d'attaques est forcément liée au retour du loup en Creuse.

Une brebis victime d'une attaque dans une exploitation de Féniers - GAEC Du Petit Meymat

Pascal Lerousseau, le président de la chambre d'agriculture de la Creuse, a son propre élevage de brebis tout près. Il a la même analyse : "On connait le mode opératoire du loup. Il attaque les animaux par la gorge et quand il les consomme, il mange la viande mais pas l'intérieur. La consommation des chiens errants n'est pas du tout la même," assure-t-il.

Le président de la chambre d'agriculture va même plus loin en se demandant si ces attaques n'auraient pas été menées par plusieurs loups. Signe d'après lui, qu'une meute pourrait être installée sur le plateau.

Une brebis égorgée à Féniers - GAEC Du Petit Meymat

Pour le moment les brebis sont principalement en bergerie, mais les éleveurs craignent une multiplication des attaques aux beaux jours, lorsque les troupeaux seront plus éloignés des fermes.

Le retour du loup se confirme en Creuse

Après son retour dans les Alpes dans les années 1990, le loup s'est dispersé et a gagné du terrain en France. Il a été officiellement aperçu cinq fois en Creuse depuis 2017 selon l'OFB. La dernière observation avérée date du 10 décembre : l'Office français de la biodiversité confirme qu'un loup est passé sur la commune du Mas-d'Artige, à la frontière corrézienne.

Les attaques de brebis se multiplient à Féniers - GAEC Du Petit Meymat

La préfecture de la Creuse devrait communiquer au sujet de ces attaques dans le courant de la semaine.