Cette année marque le retour du pâturage itinérant dans les landes de Bord à La Celle-Dunoise en Creuse. Cette opération pilotée par le conservatoire d'espace naturels de Nouvelle-Aquitaine a pour objectif de retrouver les espèces des landes comme la callune et la bruyère cendrée.

Creuse : le pâturage itinérant pour entretenir et restaurer les landes

Réintégrer le paysage dans le tissu local. C'est l'objectif du conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine. Depuis 2017, il est engagé dans une mission en Creuse pour retrouver un paysage de landes . Après d'importants travaux de bûcheronnage et de décapage, le pâturage itinérant vient continuer le processus. "L'idée est de parcourir la lande pour manger les espèces de la forêt afin de parfaire l'action effectuée par le conservatoire", explique Christine, bergère. Elle est missionnée pendant deux semaines sur une parcelle de 50 hectares à La Celle-Dunoise. "Elle doit faire en sorte que la forêt ne reprenne pas possession des lieux", poursuit Yvan Grujier, responsable de l'antenne creusoise au conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine.

Le conservatoire d'espaces naturels a accroché différents panneaux pour expliquer son action. © Radio France - François Ventéjou

Avec son troupeau de 62 brebis solognotes, "adaptées aux milieux pauvres et aux sites en déprise car elle est peu sélective et plutôt friande des recrûs forestiers" dixit le conservatoire d'espace naturels, Christine travaille une dizaine d'heures par jour. Dans sa main, elle tient la carte qui délimite les parcelles. "Là, on est parcelle 759", indique-t-elle. C'est la première fois depuis 60 ans que des brebis pâturent à cet endroit.

La zone à pâturer est délimitée en plusieurs parcelles. © Radio France - François Ventéjou

Grâce aux premiers travaux effectués, les espèces espérées sont bien de retour. Yvan Grujier nous explique : "Sur le sol, on voit de la callune qui repousse, elle est typique des landes, on voit également de la bruyère cendrée. La callune fleurit rose blanchâtre, la bruyère cendrée rose intense." Au total, le conservatoire d'espace naturels réalise cette mission de pâturage itinérant sur 180 hectares en Creuse.