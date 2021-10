Creuse : le soleil a été très généreux pendant ce mois d'octobre

En Creuse le mois d'octobre 2021 a été particulièrement ensoleillé. D'après Météo France on n'a pas battu le record de 2018, mais on s'en approche. A Bourganeuf par exemple, le soleil a brillé pendant 158 heures, et le mois n'est pas encore fini.