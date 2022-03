Creuse : les attaques de loup se rapprochent de Guéret

Le loup est très certainement responsable de deux nouvelles attaques en Creuse d'après les experts de l'Office Français de la Biodiversité. Quatre moutons ont été retrouvés morts récemment à Sous-Parsat et La Brionne. C'est la première fois que des attaques se déroulent à proximité de Guéret.

Le loup n'a jamais été aussi proche de Guéret. Deux nouveaux troupeaux de moutons ont été attaqués fin février et début mars en Creuse. Ils se trouvaient à La Brionne et à Sous-Parsat. D'après les analyses de l'office Français de la Biodiversité, il y a de fortes chances pour que le grand prédateur soit derrière tout ça. On ne peut jamais être parfaitement sûr, mais les indices convergent. Preuve, que le loup est très mobile sur notre territoire.

Premières attaques hors du plateau de Millevaches

Depuis le mois de décembre 2021, la Creuse a subi plusieurs attaques imputées au loup. Jusqu'à présent elles restaient toujours cantonnées au plateau de Millevaches, au sud-ouest du département. Mais cette fois des moutons ont été tués à Sous-Parsat, tout près d'Ahun ainsi qu'à La Brionne, une commune située à moins de 10km de Guéret.

Quatre bêtes sont mortes au cours de ces deux attaques. En tout le loup a donc tué 32 moutons creusois en moins de trois mois.

La préfecture vient de prendre une décision : elle allonge la liste des communes qui bénéficient de mesures de protections renforcées (classées en cycle 2). Les lieutenants de louveterie peuvent pratiquer des tirs d'effarouchements dans 27 communes, contre 10 auparavant. Certains villages qui touchent Guéret font partie de la liste, comme Saint-Sulpice-le-Guérétois et Saint-léger-le-Guérétois.