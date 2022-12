Creuse : les coquilles d'huîtres des vos réveillons seront recyclées

Vous allez manger des huîtres, des coquillages ou des escargots à Noël ? Vous avez prévu d'en déguster ces prochains jours ? Pour la St Sylvestre ? Mais que faire des satanées coquilles ? Et bien ne les jeter pas à la poubelle ! Comme chaque année en cette période, Evolis 23 les récupère.

Des bacs spécifiques sont installés dans toutes les déchetteries d'Evolis à partir du 26 décembre et jusqu'au 16 janvier.

Vous pouvez y déposer les coquilles vides, attention sans emballage ni film pratique et ni rince-doigts.

Ces coquilles seront ensuite broyées, mélangées à des déchets verts et valorisées en co-compostage auprès d'un agriculteur partenaire.

Coquilles acceptées : huîtres, moules, St-Jacques, bulots, bigorneaux, escargots.

Attention à ne pas y joindre plastiques et emballages comme les sacs, les bourriches, les ficelles plastiques pour emballer les bourriches, les sachets de serviettes désinfectantes, les rince-doigts, les étiquettes.