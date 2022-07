Creuse : des contrôles après les restrictions sur l'usage de l'eau

En Creuse, les cours d'eau et les rivières sont à un niveau très bas, en raison de la chaleur et de la sécheresse. Les agents de l'Office français de la biodiversité (OFB) sont à pied d'œuvre pour les surveiller et contrôler que les particuliers, comme les collectivités, respectent les règles.

Le rendez-vous est fixé à 8h45 à Gouzon, dans l'est de la Creuse, à la confluence de deux cours d'eau : le Signollet et la Goze. Pour le premier, de l'eau s'écoule, très doucement. Le second est à sec par endroits et le peu d'eau encore visible est stagnante. "En 35 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça aussi tôt dans la saison", se désole Patrick Depalle, inspecteur de l'environnement au service départemental de la Creuse. Ici, il suffirait de trois jours à plus de trente degrés pour que le cours d'eau s'assèche complètement.

À Gouzon se croisent deux cours d'eau : à gauche la Goze, à droite le Signollet. © Radio France - Lisa Melia

Contrôler les particuliers et les collectivités

Depuis le vendredi 22 juillet, la Creuse est en situation d'alerte renforcée concernant la sécheresse, à la suite d'un arrêté préfectoral qui restreint l'usage de l'eau. L'une des missions de l'Office français de la biodiversité (OFB) est de vérifier que les restrictions sont respectées. La première étape est à Verneige, au bord de l'étang d'un particulier. "La règlementation autour des étangs est complexe, reconnaît Alan Riffaud, le chef du service départemental de l'OFB en Creuse. Si un plan d'eau est alimenté en amont par un ruisseau, il doit, en aval, libérer la même quantité d'eau. Il faut garantir un écoulement, pour permettre la vie aquatique."

Après avoir fait le tour de l'étang, les agents sont satisfaits : tout est en règle. L'étang semble même laisser partir plus d'eau qu'il n'en obtient, ce qui est suffisant pour maintenir la vie aquatique en période d'étiage, c'est-à-dire la période inverse de la crue, quand les rivières et les cours d'eau sont au plus bas.

Direction ensuite le stade de Gouzon : la pelouse est verte, mais l'arrosage automatique est éteint. "Encore une fois, c'est un contrôle conforme, note Alan Riffaud. Les collectivités ont le droit d'arroser à partir de 20h le soir et jusqu'à 8h du matin. Ça semble être respecté ici."

Selon l'arrêté préfectoral, les potagers, les cultures, les pépinières, les vergers, les terrains de sport et de golf ne peuvent pas être irrigués entre 8h et 20h. Tous les autres espaces verts, les pelouses, les massifs fleuris et même les balconnières doivent rester à sec, quelle que soit l'heure de la journée ou de la nuit. Stricte interdiction également de nettoyer à grande eau les rues, les façades, les terrasses, de remplir sa piscine ou son plan d'eau et de laver sa voiture, en dehors des stations de lavages qui recyclent l'eau.

Des cours d'eau et des rivières en grande souffrance

La décision de la préfecture de la Creuse s'appuie notamment sur le travail de l'OFB, dont les agents parcourent le département et notent le niveau de l'eau sur 35 stations ONDES. Aucune installation, aucun bâtiment : ces stations sont des points déterminés depuis vingt ans, sur les cours d'eau et les rivières, parce qu'elles sont considérées comme pertinentes pour analyser l'état de l'eau en Creuse.

Alan Riffaud et Patrick Depalle inspectent La Goze, près de Gouzon, qui est à sec par endroits. © Radio France - Lisa Melia

La confluence du Signollet et de la Goze, à Gouzon, est l'une de ces stations. Sur les relevés de l'OFB, elle est labélisée comme "écoulement visible faible", ce qui signifie qu'il y a encore de l'eau, mais que le débit est anormalement lent. "Nous regardons plusieurs éléments, explique Alan Riffaud. Est-ce qu'il y a présence d'eau ou pas ? Est-ce que cette eau se déplace ? En fonction de cela, nous classons les stations dans plusieurs catégories : écoulement visible acceptable ou faible, écoulement non visible ou assec."

"Nous avons fait le relevé complet des 35 stations de la Creuse le week-end dernier, détaille Patrick Depalle. Seules trois sont considérées comme acceptables. Pour 27, l'écoulement est trop faible. Et cinq sont même assecs." Sur certaines stations, le débit de l'eau ne se calcule même plus en litres par seconde, mais en centilitres par seconde. "Tout juste une chope de bière, résume Patrick Depalle. Une vingtaine de stations n'ont que 10% du débit moyen annuel. Une quinzaine sont en dessous des 5%. C'est énorme !" Même en 2019, année de sécheresse historique en Creuse, ces chiffres n'avaient été atteints que plus tard dans l'année.