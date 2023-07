Creuse : les déchèteries de Noth et de La Souterraine vont récupérer nos vieux meubles pour les recycler

Que faire d'une chaise cassée ou d'une vieille armoire dont on ne veut plus ? D'ici quelques jours, courant juillet, on pourra s'en débarrasser dans les déchèteries de Noth et de La Souterraine. Elles vont être équipées de bennes de tri pour les déchets d'ameublement. Et bonne nouvelle, le mobilier récupéré sera ensuite trié puis recyclé alors qu'il était jusqu'à présent détruit. La déchèterie de Guéret est dotée depuis plusieurs années déjà d'une benne « ameublement ».

Que jeter ?

Dans ces bennes d'ameublement, on pourra se débarrasser des chaises, fauteuils, canapés en mauvais état mais aussi des meubles de cuisine ou de jardin cassés ou abimés. Il sera aussi possible d'apporter des tapis ou des moquettes. Les couettes, oreilles, sacs de couchage, rideaux et voilages seront eux aussi récupérés et revalorisés.

Si vos vieux meubles sont toujours en état, il faut les déposer dans le caisson Recyclabulle pour qu'ils puissent être réemployés plutôt que jetés.