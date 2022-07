Les fumées des incendies qui font rage en Gironde depuis mardi 12 juillet sont désormais visibles depuis l'ouest de la Creuse, à cause des vents. Les pompiers demandent aux habitants de ne pas surcharger le 18.

Creuse : les fumées des incendies en Gironde visibles à La Souterraine et à Bourganeuf

Des incendies touchent Landiras et La Teste depuis mardi soir

Ne vous précipitez pas sur le téléphone pour appeler les pompiers de la Creuse, si vous apercevez des fumées, dans l'ouest du département : les fumées des incendies qui ravagent la Gironde, depuis le mardi 12 juillet, se déplacent vers l'est à cause du vent. Depuis le début de ce mardi après-midi, elles sont visibles à La Souterraine et à Bourganeuf.

à lire aussi INFOGRAPHIE - Incendies en Gironde : comment les feux monstres ont évolué en sept jours

Le SDIS 23 demande aux habitants de ne pas encombrer le 18, confirme le commandant des pompiers Nicolas Alanord : "Nos collèges de la Dordogne ont reçu jusqu'à 400 appels sur la journée d'hier, pareil sur les Charentes et la Haute-Vienne. Pour l'instant, en Creuse, nous avons reçu une vingtaine d'appels."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'odeur de fumée voyage également, elle a été signalée jusqu'à Genouillac et à Bétête. "Si vous ne voyez pas de flammes, c'est probablement le nuage de fumée de la Gironde qui est responsable, précise le commandant Alanord. Inutile de nous appeler, car ça pourrait encombrer les lignes et nous empêcher de recevoir des appels plus urgents. En revanche, bien sûr, si vous voyez des flammes, composez le 18 !"

Selon les pompiers, l'odeur peut être incommodante, mais il n'y a pas de danger immédiat en termes de santé. Il est toutefois recommandé de garder les fenêtres fermées et d'éviter de faire du sport, si les fumées sont importantes.