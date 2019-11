Creuse : les judokas se lancent le défi fou de planter 1000 arbres dans le département

Le comité départemental de Judo veut planter 1000 arbres en Creuse. Les membres du comité ont écrit à toutes les communes du département pour leur proposer de mettre en terre des chênes, des buis et autres tilleuls. Les judokas fournissent les plants gratuitement.

Boussac, France

Le comité départemental de judo de la Creuse s'est lancé dans un grand défi : il veut planter 1000 arbres sur le département. Un courrier a été envoyé à toutes les communes, pour leur proposer de commander différentes essences gratuitement. En effet, les judokas creusois ont trouvé un sponsor qui finance l'achat de tous les plants. Pour le moment ils totalisent 750 promesses de plantation.

150 arbres déjà mis en terre

Depuis quelques semaines, le comité départemental de judo manie régulièrement la pelle et l'arrosoir. Ils ont déjà mis en terre environ 150 arbres. Ainsi, dimanche 24 novembre, ils ont planté des chênes, tilleuls et autres mélèzes du japon à Lavaufranche, Boussac et Boussac-Bourg.

Les jeunes judokas creusois, réunis à Boussac pour une compétition, ont été incités à venir planter un arbre. © Radio France - Stéphane Hourlier

Les communes pouvaient commander autant d'arbres qu'elles le souhaitaient. Boussac-Bourg par exemple s'en est fait livrer 6, tandis que Boussac en a demandé 60.

La commune en a planté symboliquement un devant l'école. "Les autres seront dispersés sur la commune près de chemins où il n'y a pas d'ombre", explique Daniel Mongarny, adjoint au maire.

La commune de Boussac-Bourg a planté 6 arbres. © Radio France - Camille André

Généralement, les employés communaux sont sollicités pour creuser les trous à l'endroit désiré. Les judokas sont présents lors de la mise en terre. Les plants sont achetés chez un pépiniériste de Royère-de-Vassivière et c'est une scierie du Puy-de-Dôme qui a accepté de financer cette jolie opération.

Partout à travers le monde, les judokas plantent des arbres

L'idée de cette opération a germé lorsque les judokas creusois ont découvert la thématique de la journée mondiale du judo. En effet chaque année, le 28 octobre, la fédération internationale du judo célèbre son sport, en insistant sur les valeurs qu'il véhicule. En 2011 lors de la première édition, il s'agissait d'insister sur le "respect". En 2017, la fédération a mis en avant "le courage". Et en 2019, la thématique choisie s'intitule "planter un arbre".

"Ça fait une bonne action. En tant que judoka, planter un arbre, c'est important pour la planète, c'est dans notre code moral", estime Amandine, une jeune licenciée du club d'Auzances. Dimanche elle a participé à la plantation des arbres de Lavaufrance, Boussac et Boussac-Bourg.

Pourquoi 1000 arbres?

Les comité départemental de la Creuse aurait pu se contenter de planter un arbre symbolique. Cependant, le président, René Bouchaud a préféré voir les choses en grand. Il a choisi le nombre 1000 car il espère un jour atteindre 1000 licenciés. "Le maximum qu'on ait eu c'est 950. Depuis, le chiffre a diminué puisque nous comptons environ 750 licenciés actuellement", indique René Bouchaud.

A travers cette opération de plantation d'arbres, le comité départemental du judo, fait une bonne action pour l'environnement. Cependant, il espère aussi se faire connaître et inciter le maximum de Creusois à venir tester ce sport.

René Bouchaud, le président du comité départemental de judo de la Creuse. © Radio France - Stéphane Hourlier

En fixant cet objectif, le comité départemental de la Creuse frappe un gros coup. En effet au niveau national, 63 pays ont adhéré au projet "et pour le moment il y a 5900 arbres plantés pour 63 pays", assure René Bouchaud.

Si vous souhaitez contacter le comité départemental de judo pour commander un arbre pour votre commune, n'hésitez pas à les joindre ici.