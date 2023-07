Creuse : nouveaux horaires pour la déchèterie de Moutier-Rozeille

Attention ! Les horaires d'ouverture de la déchèterie du Thym à Moutier-Rozeille changent ce lundi 1er juillet. La communauté de communes Creuse Grand Sud active son plan « Canicule » pour protéger ses agents et leur éviter de travailler aux heures les plus chaudes de la journée. Les horaires de travail des agents de voirie, ripeurs et conducteurs de bennes à ordures ménagères ont aussi été aménagés. Les journées de travail commencent plus tôt, là encore pour éviter les fortes chaleurs.

Les nouveaux horaires

Du lundi 1er juillet au samedi 2 septembre, la déchèterie du Thym sera ouverte :

Du lundi au vendredi de 7h30 à 11h45

de 7h30 à 11h45 Le samedi de 7h30 à 14h45

Pas de changement en revanche pour la déchèterie des Alluchats à Faux-la-Montagne. Elle est ouverte :

Le mercredi et le vendredi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 17h45

Le samedi de 9h à 11h45

Fermetures exceptionnelles cet été

Déchèterie du Thym

le samedi 15 juillet 2023

le samedi 19 août 2023

Déchèterie des Alluchats