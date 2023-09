Creuse : un été moins rude que les précédents pour les fôrets du département

Au beau milieu de la fôret de Chabrières, quelques arbres nus, morts, sont visibles. Ils ont souffert des sécheresses successives dans le département. "Ce sont des épicéas communs, explique Antoine Dauchez, qui travaille au Centre National de la propriété forestière. Ils sont très sensibles au changement climatique et sont donc affaiblis. Et on a donc un insecte, le scolyte, qui en profite et qui va le faire mourir très rapidement."

ⓘ Publicité

Un été moins sec que le précédent ...

Malgré ça, la fôret se porte bien en Creuse. Les arbres ont beaucoup moins souffert que les étés précédents, "notamment grâce à un mois de juin et un mois de juillet bien arrosé, sourit Julien Racaud, technicien forestier à l'office national des fôrets. On ne peut pas dire qu'il y ait eu des pics de stress hydrique au niveau des arbres cette année"

... mais un mois de septembre inquiétant

Mais ce début de mois de septembre pourrait bien changer la donne. La quasi-totalité du département est actuellement en crise sécheresse . Et c'est cette situation que craint le professionnel. "On n'a pas eu de précipitations depuis déjà plusieurs semaines. Les arbres souffrent. La conséquence, c'est une plus grande vulnérabilité aux attaques d'insectes, et un état plus fragile en général." Cependant, une information le soulage : la pluie devrait revenir dans le département à partir de mardi.