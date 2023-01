Creuse : une collecte de pneus usagés à la déchetterie de La Souterraine

Après la première édition réalisée l'année dernière, où près de 300 particuliers avaient déposé plus de 1200 pneus usagés à la déchetterie de Guéret, Evolis 23 relance l'opération, cette fois à la déchetterie de La Souterraine. Durant deux semaines, jusqu'au samedi 28 janvier, tous les usagers ayant une carte Evolis sont invités à amener leurs objets devenus trop encombrants.

Deux semaines de collecte

La collecte s'effectue sur une plateforme située juste derrière la déchetterie et accessible en voiture. Les pneus déposés seront ensuite redirigés vers une filière de valorisation des déchets. Et l'opération répond à une vraie demande des élus, "mais aussi des particuliers", selon Denis Mausset, le responsable du tri chez Evolis 23. "C'est une demande récurrente que l'on peut avoir, et on ne peut pas en temps normal récupérer les pneus dans les déchetteries".

Les pneus acceptés en déchetterie :

Des pneus de véhicules légers, de camionnettes, de 4x4, de motos et de scooters

les pneus déjantés

les pneus entiers et non-coupés

les pneus sans terre, ni eau.

Les pneus refusés :

Les pneus orphelins (ensilage, dépôts sauvages,...)

les pneus de poids lourds et de véhicules agricoles

les apports professionnels

les pneus abîmés, coupés

les pneus avec jante.

À noter également que les particuliers ne peuvent déposer que quatre pneus usagés par personne. La collecte a lieu du lundi au samedi, de 9h à 12h le matin et de 13h30 à 17h30 l'après-midi. Les conditions restent inchangées par rapport à la collecte de l'année dernière.