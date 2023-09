Creuse : une fête du sol vivant pour apprendre à valoriser ses déchets verts

Tonte de pelouse, tailles de haies, branches d'arbres ou d'arbustes, pieds de tomate fanés.... tous ces déchets verts terminent en principe en déchetterie. 6 500 tonnes déchiquetées annuellement sur les sites de Noth et Guéret en ce qui concerne Evolis 23. Depuis le début de l'année, le syndicat de gestion des déchets informe et met donc en place des initiatives pour réduire ce tonnage. Des opérations d'autant plus nécessaires qu'à partir du 1er janvier prochain, la loi AGEC (anti-gaspillage pour une économie circulaire) impliquera que tous les biodéchets soient triés à la source dans le but d’être valorisés.

Partage d'expériences dans trois jardins communs

Pour savoir quoi faire de ses déchets verts, Evolis 23 relaie ce début d'automne la première fête du sol vivant. Il s'agit ici de portes ouvertes au Jar'Dun à Dun-le-Palestel ces mercredis 27 septembre et 4 octobre (9h-11h), au jardin partagé du Puycharraud à La Souterraine le 3 octobre (14h-15h) et au jardin des communs à Guéret le 7 octobre (14h-17h)

Les bénévoles des associations qui gèrent ces sites partageront leurs expériences.

Au Jar'Dun de Dun-le-Palestel par exemple, Dominique Johnson, la présidente de l'association, explique qu'aucun engrais n'est utilisé pour faire pousser les fleurs, arbres fruitiers, herbes aromatiques et autres tournesols. " Nous allons très très peu à la déchetterie. Nous essayons de valoriser tout ce qui est là " témoigne-t-elle en balayant le jardin d'un geste de la main. L'herbe de tonte par exemple, est réutilisée sur toutes les parcelles " pour empêcher le soleil de dessécher la terre et garder l'humidité ". " Et ça nourrit aussi le sol " précise Judith, une des bénévoles.

En ce moment, ce sont les plantes fanées qui sont coupées. Débitées en petits morceaux au sécateur, elles finissent dans le composteur de l'association. Le bémol, ce sont les branches des arbres, " trop grosses, qui finissent donc à la déchetterie. Ce qu'il faudrait, une déchiqueteuse " explique Judith.

Louer un broyeur de végétaux entre voisins

Evolis 23, qui couvre 88 communes sur l'ouest du département, propose des prestations de broyage de végétaux à domicile (entre 50 et 80 euros de l'heure). La location d'un gros broyeur coûte environ 150 par jour - le syndicat suggère de se rassembler entre voisins par exemple pour diminuer la facture. A l'achat, les prix varient d'une centaine d'euros à près de 5 000 euros pour un broyeur de branches ultra performant.

Le syndicat de gestion des déchet est aussi en train de mettre en place un partenariat avec les paysagistes du territoire pour valoriser ces déchets verts.

Les végétaux sont le type de déchets le plus collecté dans les neuf déchetteries gérées par Evolis 23. Ils sont donc ensuite déchiquetés sur les deux plateformes de broyage du syndicat, à Noth et Guéret. Il faut donc les acheminer là-bas ce qui induit pas mal de carburant pour Evolis, mais aussi pour les particuliers qui se déplacent en déchetterie. Les copeaux sont ensuite fournis à des agriculteurs.

Objectif : moins 37 kg de déchets verts par habitant par an

En 2021, un Creusois générait en moyenne 115 kg de déchets verts par an (source Evolis 23). l'objectif est de descendre à 99 kg/habitant/an en 2028 puis 78 kg/habitant/an en 2031.

Les parcelles du Jar'Dun sont entretenues par une petite dizaine de bénévoles de l'association depuis cinq ans ... © Radio France - Valérie Menut