Crise de l'énergie : comme un torréfacteur strasbourgeois limite son empreinte carbone

Le gouvernement demande aux Français des "petits gestes" pour économiser l'énergie, alors que les prix ont fortement augmenté cette année, notamment à cause de la guerre en Ukraine. Une "sobriété énergétique" qu'un torréfacteur strasbourgeois pratique déjà le plus possible.

"On doit rentrer collectivement dans une logique de sobriété", disait le président de la République Emmanuel Macron lors de son interview du 14 juillet. Pour faire face à l'augmentation du prix de l'énergie et lutter contre le réchauffement climatique, le gouvernement a dans la foulée demandé aux Français des "petits gestes".

Chez les cafés Reck, un grand torréfacteur Strasbourgeois, on applique déjà le plus possible ce concept de "sobriété énergétique".

Ne pas consommer trop de gaz

Thomas Riegert, le directeur des cafés Reck, explique que le gaz est indispensable pour torréfier les 1.000 tonnes de café que produit son usine chaque année. Avec l'électricité, cela représente au total près de 2,5% de son chiffre d'affaires, alors il fait tout pour ne pas gaspiller.

"Vous voyez, ici on a un brûleur, on va fabriquer l'énergie, montre le chef d'entreprise, dans son usine. "La chaleur va rentrer dans le tambour de torréfaction pour cuire nos grains, mais en haut, regardez, on a déjà optimisé, on récupère la chaleur, on va la réinjecter dans le circuit, ce qui nous évite de brûler trop de gaz inutilement", poursuit Thomas Riegert.

Plein d'astuces pour limiter l'empreinte carbone

Avec la crise de l'énergie, aggravée par la guerre en Ukraine, sa facture de gaz a augmenté d'au moins 100.000 euros en un an.

Très sensible aux questions environnementales, Thomas Riegert explique qu'il tente de faire de l''optimisation énergétique" un peu partout.

"Avant, on faisait un voyage pour aller dans un pays sélectionner des grains, maintenant quand on traverse l'Atlantique ou qu'on va en Afrique, on fait trois pays en un seul voyage", avance le chef d'entreprise.

Sur le transport encore, Thomas Riegert fait savoir que son entreprise a "revu ses plans de palettisation", pour faire en sorte que "l'on transporte 10% de marchandises de plus dans le même camion".

L'accent est aussi mis sur le recyclage pour produire le moins de déchets possible : "On récupère nos opercules pour revendre l'aluminium qui va être recyclé puis revendu, et on contribue également à faire du biogaz en revendant certains de nos déchets".

Enfin, l'usine de torréfaction doit s'agrandir : un permis de construire vient d'être déposé pour le terrain juste à côté, et Thomas Riegert assure que tous les toits seront végétalisés d'ici un an.