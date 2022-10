Crise de l'énergie : y aura-t-il autant de lumières dans nos rues cette année ?

Le gouvernement demande à tous les français de réduire leur consommation d'énergie. Objectif : 10% d'économies grâce à un plan de sobriété . Est-il vraiment compatible avec l'illumination de nos grandes villes à Noël ? On fait le point.

Pas encore d'annonce à Belfort

La ville de Belfort a déjà annoncé des mesures sur l'éclairage et les bâtiments publics le 30 septembre. En revanche, la mairie ne veut pas toucher aux illuminations de Noël, qui représentent selon elle un coût de 3 540€ par an. En ce qui concerne le "mois givré", nous n'en saurons pas plus pour le moment. Sollicitée, la ville ne dira pas un mot sur son organisation avant le 17 novembre. L'installation des lumières à visiblement commencé, comme nous l'avons constaté dans les rues, mais une question demeure : y aura-t-il ou pas une patinoire ?

Lumières maintenues à Montbéliard

À Montbéliard, les Lumières de Noël auront lieu du 26 novembre au 24 décembre. Malgré la crise énergétique, elles devraient briller comme l'année dernière. Il n'y aura pas moins d'illuminations. Ce n'était pas possible à cause du contrat entre la ville et la société qui les installe. Mais de toutes façons, ce ne sont pas les lumières qui consomment le plus d'énergie estime Marie-Noëlle Biguinet, maire de Montbéliard. "On s'imagine que les illuminations dans les rues, les arches et les décorations consomment énormément d'énergie, mais pas du tout. Comme ce sont des LED, la consommation en kilowatts/heure est minime", précise-t-elle.

Les lumières, c'est environ 27 000 kilowatt/heure pour tout le marché. C'est 5 fois moins qu'il y a 10 ans, grâce au passage à l'éclairage LED. La mairie va tout de même montrer l'exemple, en éteignant à 22h au lieu de 23h. Pour une économie symbolique de 300€.

Ce qui consomme vraiment, en réalité, c'est le chauffage. Et là, les exposants sont encore dans le flou. "Il y a une directive gouvernementale qui fait qu'ils n'auraient pas le droit de se chauffer. C'est encore à étudier, il y a des incertitudes qu'il faut lever dans ce domaine-là", indique Marie-Noëlle Biguinet. La mairie prévoit 150 exposants cette année. C'est plus que l'année dernière, mais encore très légèrement en-dessous du niveau d'avant Covid-19.