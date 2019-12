Crise des déchets en Corse : l’exemple de Mirepoix en Occitanie

Corse, France

Alors que dans l'île la crise des déchets atteint son paroxysme, des trottoirs jonchés d'ordures, et surtout aucune solution avancée, Éric Oget-Santoni était l'invité ce jeudi soir du Club de la presse. D'origine corse, il est le maire de Mirepoix, une petite commune d'un millier d'habitants à une trentaine de kilomètres de Toulouse dans le département de l’Ariège. Une commune qui a connu à la fin des années 90 les mêmes problèmes que nous et qui pour y faire face a opté pour l'incinération. C'était il y a dix ans.

Une filière complète de traitement et de valorisation

Éric Oget-Santoni : « J’ai l’impression de rajeunir de 10 ans, nous étions aussi dans la même situation. On procédait à l’enfouissement sur une décharge mal contrôlée avec des problématiques de pollutions importantes. Les élus des territoires se sont regroupés pour créer un syndicat mixte qui nous a permis de mettre en place une filière complète de traitement et de valorisation. On fait du tri en porte à porte, du tri de déchets verts, d’encombrants, l’incinération ce n’est que la partie des ordures ménagères qui ne peut pas être valorisée et que l’on valorise à travers la _production d’électricité et principalement aussi de la cogénération_. Aux abords de notre incinérateur ce sont installés des entreprises, notamment une entreprise maraîchère de 10 hectares de serres que nous chauffons grâce aux chaleurs produites par l’incinérateur. »

Tout à y gagner ?

Un centre de valorisation thermique qui, selon Éric Oget-Santoni, a beaucoup d'avantages : une production d'énergie, des dizaines d'emplois créés et aucun risque pour la santé. « On incinère 170 000 tonnes par an, ce qui correspond à un bassin de chalandise du nord de l’agglomération toulousaine, _300 000 habitants, c’est assez comparable à la Corse_. On a bien évidemment pris en compte les problématiques de dioxines, furanes, Nox (oxydes d’azote), on a des mesures faites régulièrement tous les mois. On a un contrôle à travers une commission locale d’information et de surveillance qui se réunit tous les mois en présence d’élus et des industriels de façon à pouvoir contrôler les taux de produits rejetés. On fait même des études épidémiologiques auprès des habitants, on a même été jusqu’à faire des prises de sang pour contrôler les taux de dioxine, et aujourd’hui il faut le reconnaitre on n’a aucune problématique là-dessus.»