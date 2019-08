Crise des déchets en Corse : Viggianellu devra absorber 88% de la production

Corse, France

Comme prévu, le centre d'enfouissement de Prunelli di Fium'Orbu reçoit, à partir de cette semaine et jusqu'à la fin de l'année, uniquement les camions provenant de la micro-région, à savoir des communautés de communes du Fium'Orbu Castellu et de l'Oriente. Le gestionnaire du site, la Stoc, l'avait annoncé : à ce rythme-là, la capacité maximale - qui est de 43.000 tonnes par an - sera atteinte au 31 décembre. Pas de changement de position du côté des services de l'Etat : la préfète ne demandera pas de réquisition ni d'extension du tonnage. Mais pendant ce temps-là, 88% des ordures ménagères de l'île sont désormais redirigées vers Viggianellu.

La situation n'étonne guère de monde. Un seul centre devra ainsi absorber la quasi-totalité des déchets de la Corse. Pour le Syvadec, gestionnaire du site de Viggianellu, cela représente une arrivée de 650 tonnes par jour. Ce n'est pas bien plus que les semaines précédentes. "Car la production de déchets est en nette baisse à cette période de l'année, affirme Catherine Luciani, directrice du Syvadec. Il est arrivé aujourd'hui un tonnage complètement équivalent à celui arrivé lundi dernier. Il faut dire que nous sommes à la fin de l'été et que le centre de Prunelli recevait jusqu'ici un tonnage moins important qu'à Viggianellu."

Selon les calculs du gestionnaire, Viggianellu arrivera à saturation à son tour entre fin novembre et début décembre. Pas question d'aller au-delà des 110.000 tonnes autorisées, selon Jean Pajanacci, le président de la communauté de communes du Sartenais Valincu Taravu.

En avril 2020, Viggianellu devra fermer définitivement ses portes, puisque sa capacité ne pourra plus faire l'objet d'une extension. Et d'ici là une solution devra être trouvée.