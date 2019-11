Crise des déchets en Corse : Le collectif de Viggianello pas emballé par la CAPA

Viggianello, France

On peut dire que "Valincu Lindu" n'est pas... emballé par la solution proposée par la CAPA. Vendredi, Laurent Marcangeli, président de la communauté d'agglomération ajaccienne a annoncé la signature d'une convention avec le SYVADEC pour pouvoir mettre en balle et stocker sur le site de St Antoine les ordures ménagères de trois autres communautés de communes que la sienne (celles du Celavu-Prunelli, du Spelunca Liamone et une partie de la Pieve d'Ornano). Cela ferait environ 150 tonnes par jour qui passeront par la presse à balles et resteront sur le site le temps qu'une solution soit trouvée, car cela fait maintenant 16 jours que le collectif filtre l'entrée du centre de Vighjaneddu, et une semaine que le SYVADEC a décidé la fermeture totale de ce même centre de traitement des ordures ménagères.

Le collectif contre le tout enfouissement à Vighjaneddu et sa région réagit à cette "mesure d'urgence" telle qu'elle a été présentée. "La CAPA se trompe, il ne s'agit pas de traitement, mais d'une collecte élargie", entend bien préciser Frédéric Larigi, pour "Valincu Lindu".

Le collectif vise aussi le SYVADEC et rappelle que c'est le syndicat de valorisation des déchets de la Corse qui a décidé de fermer le site y compris aux ordures du Sartenais-Valincu-Taravu, ce que ne voulait pas le collectif.

Le SYVADEC a en revanche accepté de rouvrir à Vighjaneddu la plateforme de compostage et la recyclerie pour l'intercommunalité du Sartenais-Valincu.