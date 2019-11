Crise des déchets en Corse : le Syvadec prend les devants

Corse, France

La mise en balles des déchets décidée ce jeudi par le Syvadec n’est évidemment qu’une solution transitoire, elle s’est couplée à un appel lancé à l’État et la collectivité de Corse afin de relancer les discussions pour trouver des solutions pérennes au niveau sanitaire, environnemental et technique avant que de nouveaux centres de stockage soient opérationnels. Il a également été demandé aux habitants de garder au maximum leurs déchets chez eux et d'accentuer encore un peu plus le tri. Les discussions ont aussi évidemment porté sur la décision prise par la préfète de Corse d'ouvrir un nouveau site de traitement à Viggianellu, ce qui n'a pas manqué d'animer les discussions.

Éviter les sanctions et la crise sanitaire

Il faut dire que pour les élus, l’enjeu est de taille : ils doivent impérativement régler la question du tri avant 2023, car passé ce délai Bruxelles sanctionnera les communes qui enfouiront sans trier, comme c’est encore trop le cas. Trier un maximum pour enfouir un minimum, c’est ce que prévoit le plan voté par l’assemblée de Corse, sauf qu’à ce jour, plus aucune commune ne veut accueillir de centre d’enfouissement avec leur multitude de nuisances.

La colère exprimée par les habitants de Viggianellu s’est aussi exprimée lors de la réunion du Syvadec à Corte, même si on y a appris l’existence de discussions avec la préfète de Corse sur l’exploitation possible du centre de Viggianellu. Et il y a urgence pour éviter une crise sanitaire. En attendant 2020, avec la remise à zéro des compteurs relatifs aux milliers de tonnes de déchets à enfouir annuellement, le Syvadec a donc décidé cette mise en balles.

François Tatti, président du Syvadec © Radio France - RCFM

Retrouvez l’interview de François Tatti, président du Syvadec, invité de la rédaction ce vendredi sur RCFM.