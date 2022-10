Crise énergétique : la "météo de l'électricité" arrive aujourd'hui sur France Télévisions

À partir de ce lundi 3 octobre, les chaînes de France Télévisions vont se mettre à la "météo de l'électricité". En plus de la pluie, du beau temps, et des températures, le bulletin météo va désormais également informer de l'état de la consommation d'électricité en France en temps réel, grâce aux informations du dispositif Ecowatt. Les téléspectateurs vont voir apparaître des pictogrammes représentant un éclair, entouré d'une couleur verte, orange ou rouge.

Des comportements à adopter en fonction des couleurs

Si le pictogramme est vert, cela signifie que la consommation d'électricité en France est raisonnable. S'il est orange, la situation est tendue et il est conseillé d'adopter des "éco-gestes". Enfin, si le symbole est rouge, cela veut dire que des coupures de courant sont envisagées si la consommation ne diminue pas immédiatement. Un moyen d'adapter son comportement, en fonction de la situation, pour éviter les coupures de courant cet hiver. L'arrêt pour maintenance de plusieurs réacteurs nucléaires fait peser cette menace.

Les entreprises particulièrement concernées

Les efforts demandés en cas de situation tendue concernent d'abord les entreprises, celles qui consomment le plus d'électricité. Elles sont invitées par exemple à éteindre les ordinateurs le soir, réduire l'éclairage intérieur et extérieur, y compris les affiches publicitaires et inciter leurs employés à adopter des "éco-gestes".

À la maison, vous pouvez justement éviter de charger votre téléphone portable ou votre voiture électrique au moment des pics de consommation : entre 8 h et de 13 h, et de 18 h à 20 h. Sur ces horaires-là, évitez également de lancer une machine à laver, un lave-vaisselle ou même d'allumer votre four. Et globalement, il est recommandé de baisser le chauffage.