Croisières : la Ville de Marseille lance une pétition contre les navires les plus polluants

"Nous suffoquons", le message est clair de la part de la Ville de Marseille. Ce mardi, la municipalité publie une pétition sur le site internet de la Ville pour demander une interdiction des escales des navires de croisières les plus polluants, les jours de pics de pollution. Ce texte appelle les Marseillais à se mobiliser contre la pollution maritime.

Nous "exigeons que les règles internationales changent et soient bien plus protectrices de nos mers et de nos villes", écrit la Ville de Marseille qui réclame des "normes strictes et ambitieuses" pour "protéger la mer Méditerranée et tous les habitants qui vivent sur son littoral".

"À Marseille, on respire la pollution et on la voit"-Ville de Marseille

L'une des actions concrètes demandée par la Ville de Marseille est "la mise en œuvre d’une interdiction des escales pour les navires les plus polluants durant les pics de pollution".

Le gouvernement et les instances internationales sont interpellés

Le texte est adressé notamment à l’Organisation Maritime Internationale (OMI) qui va examiner, à l’échelle de toute la Méditerranée,une réglementation pour limiter les émissions de souffre des bateaux. "Nous demandons à l’OMI d’accélérer sa décision sur les émissions de souffre" est-il écrit dans la pétition.

La ville de Marseille interpelle aussi le gouvernement français pour lancer "sans délai" les négociations avec ses homologues de Méditerranée sur le dossier des émissions d'oxyde d'azote. La majorité marseillaise emmenée par son maire Benoît Payan demande aussi une multiplication des contrôles sur les navires croisant en rade de Marseille, "notamment les plus gros, et ceux amarrés au plus près des habitations".

Alors que la ville vit actuellement un nouvel épisode de pollution avec les fortes chaleurs, "il est grand temps d’agir positivement, et vite" conclue la municipalité.