Crue de l'Aisne et de l'Oise : les agriculteurs sous l'eau rentrent leur bétail

La crue de l'Aisne et de l'Oise se poursuit. Les agriculteurs de la vallée de l'Oise qui ont des parcelles au bord du fleuve et de ses affluents sont touchés. La FDSEA appelle à prendre en compte les nuisances des crues à répétition dues aux retenues d'eau pour ne pas inonder Paris et sa région.

Pâturage inondé par la crue de l'Oise et son affluent la Verse à Noyon. Rémy Milliancourt, cultivateur et éleveur a dû rentrer ses vaches et ses veaux à l'étable.

La crue de l'Aisne et de l'Oise n'est pas terminée. Si par endroit elle entame sa décrue, ailleurs, elle monte encore de quelques centimètres chaque jour. Tous les agriculteurs de la vallée de l'Oise qui ont des parcelles au bord du fleuve et de ses affluents sont touchés. Plusieurs ont perdu leurs récoltes sous la montée des eaux. D'autres ont dû évacuer leurs bêtes car leurs pâturages étaient imbibés d'eau. Et ce n'est pas la première fois, des inondations ont déjà eu lieu en 2016 ou en 2020 et cela exaspère les éleveurs et les cultivateurs. Réécoutez le reportage de France Bleu Picardie en cliquant ci-dessous.

Le pâturage ressemble à un vaste étang. Si l'eau ne part pas vite, de la boue va se former sur l'herbe puis de la mousse et les vaches ne pourront plus la manger. © Radio France - Marine Chailloux

A Noyon, au bord de la Verse, un affluent de l'Oise, Rémy Milliancourt a dû évacuer ses vaches dans l'urgence samedi 24 juillet. Son pâturage ressemble désormais davantage à un vaste étang. D'habitude il aurait dû rentrer ses bêtes début novembre, mais là elle devront rester à l'abri "au moins jusqu'à la mi-août", confie l'éleveur, un peu dépité. " On a été obligé de les rentrer, il y avait 26 vaches et 16 veaux mais il n'y avait plus de parcelle saine de pâturage, explique l'éleveur de limousines et de charolaises. Les vaches n'avaient plus rien à manger et n'étaient plus au sec". Rémy Milliancourt nourrit donc ses bêtes avec du fourrage et "tape" déjà dans les réserves de l'hiver.

L'agriculteur Rémy Milliancourt qui élève des vaches limousines et des charolaises a dû rentrer ses animaux à l'étable à Noyon (Oise) alors que d'habitude, il les abrite début novembre. © Radio France - Marine Chailloux

Dans le pâturage, l'eau monte jusqu'aux mollets voire plus par endroit. Sur ses 70 hectares d'herbes, au moins 45 sont sous l'eau... et ce n'est pas la première fois. "L'année dernière on a eu une grosse crue de mars jusqu'à avril se rappelle Rémy Milliancourt. A cause de la grosse couche de sédiment qui s'était déposée, on avait déjà dû nourrir les vaches une bonne partie de la saison, cela nous a coûté plus de 6000 euros."

Dans la vallée de l'Oise, tous les agriculteurs en bord de fleuve sont touchés. "Pour ce qui est des fourrages, les prairies, c'est cuit, se désole Eric Labarre agriculteur à Salency et président de l'union nationale du pays Noyonnais de la FDSEA 60, la fédération des syndicats d'agriculteurs. Ce qui n'a pas été récolté c'est perdu, là où il y a du pâturage, il faut compter un mois et demi ou deux mois avant de pouvoir remettre les animaux dans les prairies, donc pendant ce temps il faut nourrir les animaux en bâtiment, cela peut être très impactant pour cet hiver."

Les vaches et les veaux vont devoir rester au moins un mois à l'étable. © Radio France - Marine Chailloux

En cause selon les deux agriculteurs, les nouveaux barrages et notamment celui de Venette, construits pour retenir l'eau et éviter de nouvelles grandes crues à Paris et en région parisienne. "On sert de zone d'expansion, de déversoir pour la région parisienne, c'est normal que l'on protège les gens des inondations, par contre il faut que l'on reconnaisse les pertes et qu'on les compense, plaide Eric Labarre. Si on continue comme ça, on ne s'y prendra pas mieux pour faire disparaître l'élevage de notre secteur".

Après la décrue, la FDSEA réunira tous les agriculteurs de la vallée de l'Oise pour alerter de nouveau l'Etat.